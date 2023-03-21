Перспективні біомаркери. Знайдено новий підхід до виявлення раку підшлункової залози

Вчені з Duke Health виявили набір біомаркерів, які можуть значно підвищити точність діагностики раку підшлункової залози, відкривши шлях до раннього виявлення та лікування.

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Вчені з американської клініки Duke Health зробили революційне відкриття в галузі раннього виявлення раку підшлункової залози. Визначивши набір біомаркерів, дослідники зробили перший крок до точної класифікації кіст підшлункової залози як ракових чи доброякісних. Цей важливий прорив може дозволити видаляти кісти високого ризику на ранній стадії, допоки вони не стали злоякісними і не поширилися по всьому організму. Рак підшлункової залози відомий своїм потайливим розвитком і часто виявляється випадково під час сканування черевної порожнини, тому підхід, заснований на біомаркерах, є важливим кроком до зниження ймовірності розвитку цього смертельного захворювання, пише Drug Target Review.

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Доктор Пітер Аллен, старший автор дослідження, заявив, що навіть коли рак підшлункової залози діагностується на ранній стадії, він, швидше за все, вже поширився по організму і може рецидивувати. Тому дослідники звернули увагу на передракові кісти, відомі як інтрадуктальні папілярні муцинозні новоутворення (ІПМН), з метою запобігти розвитку невиліковного захворювання.

Використавши цифрове просторове профільування РНК, дослідники змогли точно визначити генетичні мутації в ділянках кісти з високим та низьким рівнем аномального росту клітин. Цей метод дозволив виявити точні маркери ризику розвитку раку, на відміну від попередніх менш точних методів.

Дослідники також виявили маркери для визначення двох основних варіантів ІПМН та третього варіанту, який зазвичай призводить до менш агресивного захворювання. Зараз вони працюють над виявленням цих унікальних маркерів у рідині кісти, що може стати основою для білкової біопсії, що дозволяє видаляти кісти до розвитку та розповсюдження раку.

За словами Аллена, сучасні методи діагностики раку підшлункової залози, такі як клінічний, рентгенографічний, лабораторний, ендоскопічний та цитологічний аналіз мають загальний коефіцієнт точності близько 60%.

Аллен також заявив, що рак підшлункової залози стає все більш поширеним, і якщо нинішня тенденція збережеться, то незабаром він може стати другою причиною смертності від раку в США. Причина зростання захворюваності поки невідома, але деякі дослідження показують, що запалення може бути одним із факторів, що сприяють цьому.

Для вирішення цієї проблеми в даний час проводиться клінічне дослідження під керівництвом Аллена в Дьюке, мета якого – визначити, чи може протизапальна терапія знизити захворюваність на рак у осіб з ІПМН.

Раніше Фокус писав про можливу профілактику раку простати. Регулярне вживання різнокольорових фруктів та овочів здатні запобігти злоякісним утворенням.