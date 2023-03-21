Отравлен людьми. На отдаленном острове нашли сине-зеленые камни, которых там быть не должно

Внимание геологов привлекли необычные камни на острове Триндади, ученые считают, что это тревожный звоночек.

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На всем земном шаре не так много мест, которые столь же изолированы от людей, как остров Триндади, который, по сути, представляет собой обнажение вулкана, расположившееся в 3-4 днях пути у побережья Бразилии. Казалось бы, что здесь невозможно встретить следы пагубного влияния человека, но, увы — ученые обнаружили "тревожную" находку, пишет PHYS.org.

По словам геолога, профессора Федерального университета Параны на юге Бразилии Фернаны Авелар Сантос, впервые она отправилась в это отдаленное место еще в 2019 году, чтобы провести исследования, необходимые для написания диссертации на тему оползней, эрозии и других "геологических рисков". Работа проводилась в окрестностях охраняемого природного заповедника Черепаший пляж, который является крупнейшим в мире местом размножения находящийся под угрозой исчезновения зеленых черепах.

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В ходе работы она наткнулась на большое обнажение необычных сине-зеленых скал. Такая находка заинтриговала геолога и она взяла образцы в лабораторию. Проанализировав камни, Сантос с командой идентифицировали их как новый вид геологической формации, который появился посредством материалов и процессов, которые Земля использовала для формирования горных пород в течение миллиардов лет. Однако нечто удивительное в них все же было — новым ингредиентом оказался пластиковый мусор.

Исследователи считают, что люди теперь действуют как геологический агент, тем самым влияя на процессы, которые ранее, по сути, были полностью естественными. Сантос отмечает, что данная находка является весьма "тревожной" для всего человечества и планеты в целом.

Дело в том, что удаленность тропического острова Триндади сделала его убежищем для множества редких видов, включая морских птиц и рыб, которые обитают лишь в этом регионе, а также крабов и зеленых черепах, которые уже находятся на грани исчезновения. По сути, единственное человеческое присутствие на острове заключается в небольшой военной базе и научно-исследовательском центре, а потому таким неприятным сюрпризом оказалась данная находка для исследователей.

Сантос вернулась на остров, чтобы собрать больше образцов, а затем продолжила исследования. Они с командой обнаружили, что подобные каменные пластические образования ранее также были обнаружены на Гавайях, в Великобритании, Италии и Японии в разные годы, начиная с 2014. Однако ученые отмечают, что остров Триндади в данный момент является самым отдаленным местом на планете, где ученые обнаружили подобные отложения.

В своем исследовании ученые разделили новый вид "горных пород" на несколько типов:

"пластигломераты", похожие на осадочные породы;

"пиропласт", похожий на обломочные породы;

"пластистоны", похожие на магматические породы, образованные потоком лавы (ранее не идентифицированные).

По словам Сантос, основным ингредиентом горных пород являются остатки рыболовных снастей. Однако течения также принесли на остров множество бутылок. Бытовых отходов и другого пластикового мусора со всего мира.

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