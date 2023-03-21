Отруєний людьми. На віддаленому острові знайшли синьо-зелені камені, яких там не повинно бути

Увагу геологів привернули незвичайні камені на острові Тріндаді, вчені вважають, що це тривожний дзвіночок.

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На всій земній кулі не так багато місць, які так само ізольовані від людей, як острів Тріндаді, який, по суті, є відслоненням вулкана, що розташувалося в 3-4 днях шляху біля узбережжя Бразилії. Здавалося б, що тут неможливо зустріти сліди згубного впливу людини, але, на жаль, вчені виявили "тривожну" знахідку, пише PHYS.org.

За словами геолога, професора Федерального університету Парани на півдні Бразилії Фернани Авелар Сантос, вперше вона вирушила до цього віддаленого місця ще у 2019 році, щоб провести дослідження, необхідні для написання дисертації на тему зсувів, ерозії та інших "геологічних ризиків". Робота проводилася в околицях природного заповідника Черепаший пляж, який є найбільшим у світі місцем розмноження, що знаходиться під загрозою зникнення зелених черепах.

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У процесі роботи вона натрапила на велике відслонення незвичайних синьо-зелених скель. Така знахідка заінтригувала геолога і взяла зразки в лабораторію. Проаналізувавши каміння, Сантос із командою ідентифікували їх як новий вид геологічної формації, який з'явився за допомогою матеріалів та процесів, які Земля використала для формування гірських порід протягом мільярдів років. Однак щось дивне в них все ж таки було — новим інгредієнтом виявилося пластикове сміття.

Дослідники вважають, що тепер діють як геологічний агент, тим самим впливають на процеси, які раніше, по суті, були цілком природними. Сантос зазначає, що ця знахідка є дуже "тривожною" для всього людства та планети в цілому.

Справа в тому, що віддаленість тропічного острова Тріндаді зробила його притулком для багатьох рідкісних видів, включно морських птахів і риб, що мешкають лише в цьому регіоні, а також крабів і зелених черепах, які вже знаходяться на межі зникнення. По суті, єдина людська присутність на острові полягає у невеликій воєнній базі та науково-дослідному центрі, а тому таким неприємним сюрпризом виявилася дана знахідка для дослідників.

Сантос повернулася на острів, щоб зібрати більше зразків, а потім продовжила дослідження. Вони з командою виявили, що подібні кам'яні пластичні утворення раніше також були виявлені на Гаваях, у Великобританії, Італії та Японії в різні роки, починаючи з 2014 року виявили подібні відкладення.

У своєму дослідженні вчені розділили новий вид "гірських порід" на кілька типів:

"пластигломерати", схожі на осадові породи;

"піропласт", схожий на уламкові породи;

"Пластистони", схожі на магматичні породи, утворені потоком лави (раніше не ідентифіковані).

За словами Сантос, основним інгредієнтом гірських порід є залишки рибальських снастей. Проте течії також принесли на острів безліч пляшок. Побутових відходів та іншого пластикового сміття з усього світу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли місце на Землі із найчистішим повітрям.