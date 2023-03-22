Самые опасные грибки на Земле: ВОЗ составила список наивысшего приоритета

Признавая острую необходимость исследований и разработок в области грибковых инфекций, Всемирная организация здравоохранения составила список приоритетных патогенов, подчеркивая необходимость уделить первоочередное внимание этим потенциально смертоносным грибкам.

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Хотя Candida Auris является известной угрозой, существуют и другие появляющиеся грибковые патогены, представляющие значительный, но часто непризнанный глобальный риск для здоровья. Недавние предупреждения Центра по контролю и профилактике заболеваний привлекли внимание к распространению потенциально смертельного грибка в США. Но список потенциальных смертельно-опасных грибков не ограничивается одним этим видом. Пожилые, тяжелобольные и люди с ослабленным иммунитетом особенно уязвимы к грибковым инфекциям, смертность от которых может быть такой же, как от туберкулеза и малярии. Несмотря на растущее беспокойство по поводу этих инфекций, им уделяется меньше внимания и ресурсов, чем другим заболеваниям, пишет Forbes.

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Всемирная организация здравоохранения определила 11 грибков, требующих дополнительных исследований, причем первые четыре из них имеют наивысший приоритет, а следующие семь – средний.

К высокоприоритетным грибкам относятся:

Cryptococcus neoformans: дрожжевой патоген, встречающийся в природе, который вызывает криптококкоз – легочную инфекция с симптомами, как при пневмонии, менингите или поражении кожи, костей или внутренних органов, способную привести к смертности от 41% до 61% пораженных.

Candida auris: распространенный во всем мире дрожжевой патоген, вызывающий инвазивный кандидоз – инфекцию, проявляющуюся поражениями кожно-слизистой ткани, фунгемией и иногда очаговой инфекцией с вовлечением в процесс различных органов, смертность от которого составляет от 29% до 53%.

Aspergillus fumigatus: плесень, способная вызывать инвазивные инфекции, которые могут поражать дыхательную систему и другие органы; смертность при устойчивом к противогрибковым препаратам ИА составляет от 47% до 88%.

Candida albicans: патогенные дрожжи, которые обычно являются частью микробиоты человека, но могут вызывать инвазивный кандидоз, с уровнем смертности от 20% до 50%.

К грибкам средней степени приоритетности в списке относятся:

Nakaseomyces glabrata: дрожжевой патоген, который может привести к инвазивному кандидозу с уровнем смертности от 20% до 50%.

Histoplasma spp.: диморфный грибок, встречающийся в природе и у человека, который вызывает гистоплазмоз – заболевание легких, с уровнем смертности от 21% до 53% у пациентов с ВИЧ/СПИДом.

Возбудители эумицетомы: грибки, встречающиеся в почве и воде, которые вызывают инфекции глубоких тканей с риском ампутации от 39% до 60%.

Mucorales: большая группа патогенных плесеней, которые могут вызывать мукормикоз – хроническое заболевание, сопровождающееся развитием в лимфатических узлах легких гранулематозных процессов или язв, некрозов, геморрагических инфарктов в желудочно-кишечном тракте, с уровнем смертности от 23% до 80% у взрослых.

Fusarium spp: группа патогенных плесеней, встречающихся в тропических регионах, которые могут вызывать инвазивный фузариоз – болезнь зачастую поражающую огромный спектр растений, но способную вызвать осложнения у человека своей инвазивной формой, с уровнем смертности от 43% до 67%.

Candida tropicalis: дрожжи, широко распространенные в микробиоте человека и животных, которые могут вызывать инвазивный кандидоз со смертностью от 55% до 60% у взрослых.

Candida parapsilosis: похожие на предыдущие дрожжи, вызывают инвазивный кандидоз, особенно у тяжелобольных и пациентов с ослабленным иммунитетом, со смертностью от 20% до 45%.

Эти грибковые патогены требуют неотложного внимания и исследований для лучшего понимания их распространения, последствий и разработки эффективных методов лечения.

По данным национального центра биотехнологичной информации, тяжелые грибковые инфекции поражают более 150 миллионов человек во всем мире. Такие инфекции являются причиной примерно 1,7 миллиона смертей в год. Пациенты высокого риска, получающие противогрибковые препараты, привели к тому, что некоторые грибковые патогены, включая смертельно опасный C. auris, стали устойчивы к множеству препаратов.

Популярность сериала HBO Max "Одни из Нас", основанного на видеоигре, вызвала интерес к грибкам. Хотя в сериале фигурирует паразитический грибок кордицепс, который в основном поражает насекомых, вероятность того, что человек столкнется с такой инфекцией, крайне мала.

Грибковые инфекции представляют большую опасность не только для нашего организма, но и для учреждений здравоохранения. По словам Уильяма Шаффнера, профессора медицины из отделения инфекционных заболеваний Медицинского центра Университета Вандербильта, "если грибки попадают в больницу, их очень трудно контролировать и вывести. Они могут сохраняться, тлеть, вызывая инфекции в течение значительного периода времени, несмотря на все усилия команды инфекционного контроля и всех остальных сотрудников больницы".

Ранее Фокус писал о вакцине от грибковых инфекций. Новые данные доклинических исследований прокладывают путь к будущим испытаниям пангрибковой вакцины на людях в надежде предотвратить инфекции, от которых ежегодно умирает более миллиона человек.