Найнебезпечніші грибки на Землі: ВООЗ склала список найвищого пріоритету

Визнаючи гостру необхідність досліджень і розробок у галузі грибкових інфекцій, Всесвітня організація охорони здоров'я склала список пріоритетних патогенів, наголошуючи на необхідності приділити першочергову увагу цим потенційно смертоносним грибкам.

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Хоча Candida Auris є відомою загрозою, існують і інші грибкові патогени, що представляють значний, але часто невизнаний глобальний ризик для здоров'я. Нещодавні попередження Центру з контролю та профілактики захворювань привернули увагу до поширення потенційно смертельного грибка в США. Але список потенційних смертельно-небезпечних грибків не обмежується цим видом. Літні, тяжкохворі та люди з ослабленим імунітетом особливо вразливі до грибкових інфекцій, смертність від яких може бути такою самою, як від туберкульозу та малярії. Попри зростання занепокоєння щодо цих інфекцій, їм приділяється менше уваги та ресурсів, ніж іншим захворюванням, пише Forbes.

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Всесвітня організація охорони здоров'я визначила 11 грибків, які потребують додаткових досліджень, до того ж перші чотири з них мають найвищий пріоритет, а наступні сім — середній.

До високопріоритетних грибків належать:

Cryptococcus neoformans: дріжджовий патоген, що зустрічається в природі, який викликає криптококоз — легеневу інфекцію зі симптомами, як у разі пневмонії, менінгіту або ураженні шкіри, кісток чи внутрішніх органів, здатну призвести до смертності від 41% до 61% уражених.

Candida auris: поширений у всьому світі дріжджовий патоген, що викликає інвазивний кандидоз — інфекцію, що проявляється ураженнями шкірно-слизової тканини, фунгемією та іноді осередковою інфекцією із залученням до процесу різних органів, смертність від якого становить від 29% до 53%.

Aspergillus fumigatus: цвіль, здатна викликати інвазивні інфекції, які можуть уражати дихальну систему й інші органи; смертність у разі стійкого до протигрибкових препаратів ІА становить від 47 до 88%.

Candida albicans: патогенні дріжджі, які є частиною мікробіоти людини, але можуть викликати інвазивний кандидоз, із рівнем смертності від 20% до 50%.

До грибків середнього ступеня пріоритетності в списку належать:

Nakaseomyces glabrata: дріжджовий патоген, який може призвести до інвазивного кандидозу з рівнем смертності від 20 до 50%.

Histoplasma spp: диморфний грибок, що зустрічається в природі й у людини, що викликає гістоплазмоз — захворювання легень із рівнем смертності від 21% до 53% у пацієнтів із ВІЛ/СНІДом.

Збудники еуміцетоми: грибки, що зустрічаються в ґрунті й воді, які викликають інфекції глибоких тканин із ризиком ампутації від 39% до 60%.

Mucorales: велика група патогенної плісняви, яка може викликати мукормікоз — хронічне захворювання, що супроводжується розвитком у лімфатичних вузлах легких гранулематозних процесів або виразок, некрозів, геморагічних інфарктів у шлунково-кишковому тракті, з рівнем смертності від 23%.

Fusarium spp: група патогенної плісняви, що зустрічається в тропічних регіонах і може викликати інвазивний фузаріоз — хворобу, що часто уражає величезний спектр рослин, але здатну викликати ускладнення в людини своєю інвазивною формою, з рівнем смертності від 43% до 67%.

Candida tropicalis: дріжджі, поширені в мікробіоті людини та тварин, які можуть викликати інвазивний кандидоз зі смертністю від 55% до 60% у дорослих.

Candida parapsilosis: схожі на попередні дріжджі, що викликають інвазивний кандидоз, особливо в тяжкохворих і пацієнтів із ослабленим імунітетом, зі смертністю від 20% до 45%.

Ці грибкові патогени вимагають невідкладної уваги й досліджень для кращого розуміння їхнього поширення, наслідків і розробки ефективних методів лікування.

За даними національного центру біотехнологічної інформації, важкі грибкові інфекції уражають понад 150 мільйонів людей у всьому світі. Такі інфекції є причиною приблизно 1,7 мільйона смертей на рік. Пацієнти високого ризику, які отримують протигрибкові препарати, призвели до того, що деякі грибкові патогени, включаючи смертельно небезпечний C. auris, стали стійкими до багатьох препаратів.

Популярність серіалу HBO Max "Останні з нас", заснованого на відеогрі, викликала інтерес до грибків. Хоча в серіалі фігурує паразитичний грибок кордицепс, який переважно вражає комах, імовірність того, що людина зіткнеться з такою інфекцією, вкрай мала.

Грибкові інфекції становлять велику небезпеку не тільки для нашого організму, але й для закладів охорони здоров'я. За словами Вільяма Шаффнера, професора медицини з відділення інфекційних захворювань Медичного центру Університету Вандербільта, "якщо грибки потрапляють до лікарні, їх дуже важко контролювати й вивести. Вони можуть зберігатися, тліти, викликаючи інфекції протягом значного періоду часу, попри всі зусилля команди інфекційного контролю та решти співробітників лікарні".

Раніше Фокус писав про вакцину від грибкових інфекцій. Нові дані доклінічних досліджень прокладають шлях до майбутніх випробувань пангрибкової вакцини на людях, сподіваючись запобігти інфекціям, від яких щороку помирає понад мільйон людей.