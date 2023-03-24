Серый и пушистый кардинал: завеса над загадочным источником COVID-19 может быть приподнята

Предметом обсуждения снова стал генезис SARS-CoV-2, патогена, ответственного за COVID-19.

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Недавняя оценка США сделала больший акцент на возможности аварии в лаборатории в качестве причины, хотя уровень уверенности остается низким. Более значительным событием этой недели стало раскрытие и изучение генетического материала животных и вирусов, полученных с продуктового рынка Хуанань в Ухане – места, которое навсегда связано с началом пандемии. Полученные достоверные данные свидетельствуют о том, что енотовидные собаки на рынке могли служить потенциальным животным источником SARS-CoV-2, заражая людей, пишет Science Alert.

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Эксперты утверждают, что если бы государства получили доступ к этим данным тремя годами ранее, они могли бы сэкономить огромное количество энергии на политическую борьбу, сосредоточившись на наиболее правдоподобной гипотезе происхождения пандемии и лучше направили исследовательские усилия.

Сюжет закручивается, обрастая поворотами и загадками

В январе 2020 года были собраны образцы окружающей среды в нескольких местах на рынке, вскоре после того, как в Ухане появились первые случаи заболевания COVID-19. В этих образцах были обнаружены РНК SARS-CoV-2 и ДНК человека, но ни один мазок от животных не дал положительных результатов на вирус.

В феврале 2022 года группа опубликовала препринт, в котором были представлены полученные результаты. Однако, чтобы подтвердить утверждения препринта о наличии генетических последовательностей SARS-CoV-2 и человека (но не животного), необходимо было предоставить для дополнительного анализа "метагеномные" данные.

Как правило, академические издания ожидают такого уровня прозрачности и открытости научного сообщества. К сожалению, мировое научное сообщество смогло изучить эти данные только в начале марта 2023 года. Именно тогда экологические метагеномные последовательности были "выпущены" в базу данных GISAID, которая является глобальным хранилищем вирусных последовательностей с открытым доступом.

Это раскрытие позволило независимой группе международных экспертов провести тщательный анализ, который выявил поразительное открытие: значительное количество ДНК енотовидной собаки и других животных совпадало с SARS-CoV-2.

Международная команда недавно опубликовала препринт, в котором утверждается, что енотовидные собаки могут заражаться и распространять SARS-CoV-2. Особый интерес представляло обнаружение вируса и последовательностей животных в небольшом районе рынка, где были обнаружены первые случаи заболевания людей. В этой конкретной части рынка продавались дикие и домашние животные, что теперь подтвердилось, несмотря на первоначальное отрицание со стороны китайских властей.

После анализа последовательностей международная группа связалась с китайскими учеными, ответственными за проведение тестирования рынка, чтобы обсудить критическое наблюдение о том, что значительное количество ДНК енотовидной собаки и других животных было переплетено с последовательностями SARS-CoV-2.

Вскоре после того, как авторы исследования вышли на связь, последовательности были изъяты из базы данных GISAID. Это несколько необычно для такой открытой базы данных и требует дальнейших разъяснений причин изъятия.

Почему это исследование является важным?

Хотя это исследование не доказывает окончательно, что енотовидные собаки были источником SARS-CoV-2, они, вероятно, выступали в качестве промежуточного хозяина между летучими мышами и людьми. Известно, что летучие мыши являются носителями многочисленных коронавирусов, некоторые из которых тесно связаны с SARS-CoV-2.

Тем не менее, эти данные подкрепляют теорию о связи между животными и человеком в происхождении SARS-CoV-2.

Более того, если учесть отсутствие убедительных доказательств в пользу альтернативных гипотез, таких как утечка из лаборатории, зараженные замороженные продукты или передача вируса за пределы Китая, это исследование и другие, изучающие связи животных с SARS-CoV-2, предоставляют больше доказательств в пользу животного происхождения пандемии. Доказательства, в центре которых находится рынок Хуанань в Ухане, продолжают накапливаться.

Насколько большую роль сыграла задержка в начале пандемии?

Задержка с выпуском ранних работ и проблемы с получением исходных данных вызывают сожаление, на что обратила внимание Всемирная организация здравоохранения в своих недавних заявлениях.

Можно утверждать, что первоначальные исследователи провели неправильный анализ данных, собранных в начале 2020 года, в результате чего они упустили из виду связи между животными.

В качестве альтернативы можно предположить, что важность этих данных была осознана, но намеренно утаивалась. Китайский центр по контролю заболеваний, где работают исследователи, должен ответить на этот вопрос.

Если бы животное происхождение SARS-CoV-2 было установлено в начале 2020 года, это могло бы привести к дальнейшим исследованиям источников и путей передачи. К сожалению, из-за задержки теперь гораздо сложнее отследить выборку животных и людей, работавших с этими животными.

Более ранняя идентификация могла бы уменьшить дебаты вокруг происхождения вируса и позволить лучше изучить гипотезы. Хотя это, возможно, и не изменило бы ход пандемии, но направило бы исследования в более подходящее русло и повысило бы готовность к пандемии в будущем.

Что дальше?

Уроки на будущее очевидны. Открытое раскрытие данных о последовательности имеет решающее значение для научных исследований, особенно для таких глобально значимых, как это.

Сокрытие данных или нежелание обратиться за помощью в проведении сложного анализа только мешает прогрессу. К сожалению, возникшая политическая напряженность между странами, особенно США и Китаем, только усилила подозрения и еще больше замедлила прогресс.

Несмотря на критику в адрес ВОЗ за ее отношение к пандемии и сбор данных о ее происхождении, она по-прежнему считается наиболее эффективным международным агентством, способствующим прозрачному обмену информацией. Большинство ученых стремятся найти ответы на важные вопросы и сделать это наиболее этичным и точным способом. Поэтому очень важно облегчить этот процесс.

Ранее Фокус писал о расследовании происхождения Covid-19. Глава расследования рассказывал об экспериментах в Ухане.