Сірий і пухнастий кардинал: завіса над загадковим джерелом COVID-19 може бути піднята

Предметом обговорення став генезис SARS-CoV-2, патогена, відповідального за COVID-19.

Related video

Нещодавня оцінка США зробила більший акцент на можливості аварії в лабораторії як причину, хоча рівень впевненості залишається низьким. Найбільшою подією цього тижня стало розкриття і вивчення генетичного матеріалу тварин та вірусів, отриманих із продуктового ринку Хуанань в Ухані – місця, яке назавжди пов'язане з початком пандемії. Отримані достовірні дані свідчать про те, що єнотоподібні собаки на ринку могли бути потенційним тваринним джерелом SARS-CoV-2, заражаючи людей, пише Science Alert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Експерти стверджують, що якби держави отримали доступ до цих даних на три роки раніше, вони могли б заощадити величезну кількість енергії на політичну боротьбу, зосередившись на найбільш правдоподібній гіпотезі походження пандемії та краще спрямувати дослідницькі зусилля.

Сюжет закручується, обростаючи поворотами та загадками

У січні 2020 року було зібрано зразки навколишнього середовища в кількох місцях на ринку, невдовзі після того, як в Ухані з'явилися перші випадки захворювання на COVID-19. У цих зразках було виявлено РНК SARS-CoV-2 та ДНК людини, але жоден мазок від тварин не дав позитивних результатів на вірус.

У лютому 2022 року група опублікувала препринт, у якому було представлено отримані результати. Однак, щоб підтвердити твердження препринта про наявність генетичних послідовностей SARS-CoV-2 та людини (але не тварини), необхідно було надати для додаткового аналізу "метагеномні" дані.

Як правило, академічні видання очікують такого рівня прозорості та відкритості наукової спільноти. На жаль, світова наукова спільнота змогла вивчити ці дані лише на початку березня 2023 року. Саме тоді екологічні метагеномні послідовності були "випущені" до бази даних GISAID, яка є глобальним сховищем вірусних послідовностей з відкритим доступом.

Це розкриття дозволило незалежній групі міжнародних експертів провести ретельний аналіз, який виявив разюче відкриття: значна кількість ДНК єнотоподібного собаки й інших тварин збігалася із SARS-CoV-2.

Міжнародна команда нещодавно опублікувала препринт, у якому стверджується, що єнотоподібні собаки можуть заражатися та поширювати SARS-CoV-2. Особливий інтерес являло виявлення вірусу та послідовностей тварин у невеликому районі ринку, де було виявлено перші випадки захворювання людей. У цій конкретній частині ринку продавалися дикі та домашні тварини, що тепер підтвердилося, незважаючи на початкове заперечення з боку китайської влади.

Після аналізу послідовностей міжнародна група зв'язалася з китайськими вченими, відповідальними за проведення тестування ринку, щоб обговорити критичне спостереження про те, що значна кількість ДНК єнотоподібного собаки та інших тварин була переплетена із послідовностями SARS-CoV-2.

Незабаром після того, як автори дослідження вийшли на зв'язок, послідовності вилучили з бази даних GISAID. Це дещо незвичайно для такої відкритої бази даних та вимагає подальших роз'яснень причин вилучення.

Чому це дослідження є важливим?

Хоча це дослідження не доводить остаточно, що єнотоподібні собаки були джерелом SARS-CoV-2, вони, ймовірно, виступали як проміжний господар між кажанами і людьми. Відомо, що кажани є носіями численних коронавірусів, деякі з яких тісно пов'язані із SARS-CoV-2.

Проте ці дані підкріплюють теорію про зв'язок між тваринами та людиною у походженні SARS-CoV-2.

Ба більше, якщо зважити на відсутність переконливих доказів на користь альтернативних гіпотез, таких як витік із лабораторії, заражені заморожені продукти або передавання вірусу за межі Китаю, це дослідження та інші, що вивчають зв'язки тварин із SARS-CoV-2, надають більше доказів на користь тварини походження пандемії. Докази, в центрі яких знаходиться ринок Хуанань в Ухані, накопичуються.

Наскільки велику роль відіграла затримка на початку пандемії?

Затримка з випуском ранніх робіт і проблеми з отриманням вихідних даних викликають жаль, на що звернула увагу Всесвітня організація охорони здоров'я у своїх недавніх заявах.

Можна стверджувати, що початкові дослідники провели неправильний аналіз даних, зібраних на початку 2020 року, внаслідок чого вони не зважали на зв'язок між тваринами.

Як альтернативу можна припустити, що важливість цих даних була усвідомлена, але навмисно прихована. Китайський центр контролю захворювань, де працюють дослідники, повинен відповісти на це питання.

Якби тварина походження SARS-CoV-2 була встановлена на початку 2020 року, це могло б призвести до подальших досліджень джерел і шляхів передавання. На жаль, через затримку тепер набагато складніше відстежити вибірку тварин та людей, які працювали з цими тваринами.

Більш рання ідентифікація могла б зменшити дебати довкола походження вірусу та дозволити краще вивчити гіпотези. Хоча це, мабуть, і змінило б хід пандемії, але спрямувало б дослідження у більш відповідне русло і підвищило б готовність до пандемії у майбутньому.

Що далі?

Уроки на майбутнє очевидні. Відкрите розкриття даних про послідовність має вирішальне значення для наукових досліджень, особливо таких глобально значимих, як це.

Приховування даних чи небажання звернутися за допомогою у проведенні складного аналізу лише заважає прогресу. На жаль, політична напруженість, що виникла між країнами, особливо США і Китаєм, тільки посилила підозри і ще більше сповільнила прогрес.

Незважаючи на критику на адресу ВООЗ за її ставлення до пандемії та збирання даних про її походження, вона, як і раніше, вважається найбільш ефективним міжнародним агентством, що сприяє прозорому обміну інформацією. Більшість вчених прагнуть знайти відповіді на важливі питання та зробити це найбільш етичним та точним способом. Тому дуже важливо полегшити цей процес.

Раніше Фокус писав про розслідування походження Covid-19. Глава розслідування розповідав про експерименти в Ухані.