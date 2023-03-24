Во всем виноваты хиппи. Как теория заговора об иллюминатах получила новую жизнь

Иллюминаты — теневая организация, которая контролирует этот мир, разжигает войны и создает ужасающие вирусы. По крайней мере, так думают приверженцы теорий заговоров.

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Когда-то иллюминаты были настоящим тайным обществом, сформированным в 18 веке. Несмотря на общую цель просвещения и борьбы с влиянием христианской церкви на власть, сейчас иллюминатам приписывают тайное управление мировым правительством и формирование выгодной им реальности. Но может случиться так, что это всего лишь шутка, которая зашла слишком далеко, сообщают IFLScience.

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Иллюминаты это настоящее тайное общество, сформированное в 18-м веке Адамом Вейсгауптом, немецким философом и профессором права Ингольштадтского университета в Баварии. Он стремился преодолеть влияние христианства на власть. Это была эпоха Просвещения, принесшая волну технологических и социальных изменений в Европу.

Вейспгаупт мечтал о разделении светской власти и церкви, однако его взгляды считали противоречивыми и привели к конфликтам с церковью, особенно с иезуитами, оказавшими сильное влияние на общественную жизнь в Баварии.

Итак, 1 мая 1776 года, он создал собственное общество — Bund der Perfektibilisten. В переводе оно означает "Соглашение совершенства". Впоследствии общество стало известным под другим названием — Орден Иллюминатов, происходящий от латинского "просветленный".

Иллюминаты это настоящее тайное общество, которое сформировал в 18-м веке Адам Вейсгаупт Фото: Pinterest

Ученый поддерживал деизм (веру в Творца, которым после сотворения мира ни на что не влияет), и иллюминаты распространяли его веру. Они официально провозгласили, что стремятся усовершенствовать и облагородить человечество, поскольку люди по своей природе не плохие, а такими их делает окружение, в частности религия и государство. Поэтому людям нужно освободиться от социальных институтов и руководствоваться исключительно холодным умом и знаниями, тогда проблемы морали исчезнут.

В начале существования Ордена количество участников росло медленно, несмотря на то, что к нему почти сразу присоединились практически все профессора Ингольштадтского университета. Все изменилось после 1777 года, когда Ваэйспгаупт вступил в масонскую ложу: начался рост Ордена и привлечение к нему большого количества масонов, что стало возможным из-за деятельности барона Ксаверия фон Цвака.

С развитием и укреплением Орден стал привлекать внимание власти. Кроме этого, внутри организации росло напряжение, поскольку возникли противостояния между разными течениями. В 1784 г. произошел конфликт между Вейспгауптом и бароном фон Книгге, в результате чего последний покинул Орден, а вместе с ним и некоторые другие члены.

Те, кто покинул Орден, нарушили конспирацию и опубликовали ряд памфлетов об иллюминатах, из-за чего власти приняли жесткие санкции. После проведения ряда обысков и изъятия образцов идеологической литературы, иллюминаты, как и тайные общества вообще, были запрещены сначала властями, а впоследствии и церковью. Однако иллюминаты некоторое время еще продолжали свое существование, несмотря на то, что с 1787 года вступление в Орден было объявлено преступлением, наказанием за которое была смертная казнь.

Нет убедительных доказательств, что в тот период Орден окончательно распался. По всей вероятности, его деятельность могла стать еще более скрытой. В настоящее время существует несколько организаций, которые утверждают, что они духовные и идейные последователи Вейсгаупта и баварских иллюминатов.

С современными теориями заговоров Орден связывает операция двух хиппи "Mindf*uck" — проект 1960-х годов Кэрри Торнли, соучредитель сатирической религии под названием Дискордианизм, и Роберта Антона Уилсона, журналиста журнала Playboy.

Пара считала, что мир становится слишком авторитарным и они стали посылать фальшивые письма Playboy, в которых в новостях обвиняли иллюминатов. Потом были еще письма, противоречащие предыдущим, просто чтобы запутать читателей журнала.

С баварскими иллюминатами, равно как и с другими тайными обществами, было связано немало теорий заговоров. Как считают приверженцы теорий, тайные общества стремятся к мировому господству и тотальному контролю над человеческими, научными и финансовыми ресурсами.

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