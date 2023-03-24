У всьому винні хіпі. Як теорія змови про ілюмінати набула нового життя

Ілюмінати — тіньова організація, яка контролює цей світ, розпалює війни та створює жахливі віруси. Принаймні, так думають прихильники теорій змов.

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Колись, ілюмінати були справжнім таємним товариством, сформованим у 18-му столітті. Попри загальну мету просвітництва та боротьби з впливом християнства на владу, зараз ілюмінатам приписують таємне керування світовим урядом та формування вигідної їм реальності. Але може статися так, що це всього лиш жарт, який зайшов задалеко, повідомляють IFLScience.

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Ілюмінати це справжнє таємне товариство, яке сформував у 18-му столітті Адам Вейсгаупт, німецький філософ та професор права Інгольштадтського університету в Баварії. Він прагнув подолати вплив християнства на владу. Це була епоха Просвітництва, яка принесла хвилю технологічних та соціальних змін до Європи.

Вейспгаупт мріяв про розділення світської влади та церкви, проте його погляди вважали суперечливими і призвели до конфліктів з церквою, особливо з єзуїтами, які мали сильний вплив на громадське життя у Баварії.

Тож, 1 травня 1776 року, він створив власне товариство — Bund der Perfektibilisten. У перекладі воно означає "Угода досконалості". Згодом товариство стало відомим під іншою назвою — Орден Ілюмінатів, що походить від латинського "просвітлений".

Ілюмінати це справжнє таємне товариство, яку сформував у 18-му столітті Адам Вейсгаупт Фото: Pinterest

Науковець підтримував деїзм (віру в Творця, яким після створення світу ні на що не впливає), і ілюмінати розповсюджували його віру. Вони офіційно проголосили, що прагнуть вдосконалити та облагородити людство, оскільки люди за своєю природою не є поганими, а такими їх робить оточення, зокрема релігія та держава. Тому людям потрібно звільнитися від соціальних інститутів та керуватися виключно холодним розумом та знаннями — тоді проблеми моралі зникнуть.

На початку існування Ордену кількість учасників зростала повільно, попри те, що до нього майже одразу долучилися практично всі професори Інгольштадтського університету. Все змінилося після 1777 року, коли Ваейспгаупт вступив до масонської ложі: розпочався ріст Ордену та залучення до нього великої кількості масонів, що стало здебільшого можливим через діяльність барона Ксаверія фон Цвака.

Із розвитком та зміцненням Орден почав привертати увагу влади. Окрім цього, всередині організації зростала напруга, оскільки виникли протистояння між різними течіями. У 1784 році відбувся конфлікт між Вейспгауптом та бароном фон Кнігге, внаслідок чого останній покинув Орден, а разом з ним і деякі інші члени.

Ті, хто покинув Орден, порушили конспірацію та опублікували ряд памфлетів про ілюмінатів, через що влада вжила жорстких санкцій. Після проведення ряду обшуків і вилучення зразків ідеологічної літератури, ілюмінати, як і таємні товариства взагалі, були заборонені спочатку владою, а згодом і церквою. Однак ілюмінати певний час ще продовжували своє існування, попри те, що від 1787 року вступ до Ордену було оголошено злочином, що карався смертю.

Не має переконливих доказів, що в той період Орден остаточно розпався. Ймовірно, його діяльність могла стати ще більш прихованою. Нині існує декілька організацій, які стверджують, що вони є духовними та ідейними послідовниками Вейсгаупта і баварських ілюмінатів.

З сучасними теоріями змов Орден пов’язує операція "Mindf*uck" — проєкт 1960-х років Керрі Торнлі, співзасновниці сатиричної релігії під назвою Дискордіанізм, і Роберта Антона Вілсона, журналіста журналу Playboy.

Пара вважала, що світ стає занадто авторитарним і вони почали надсилати фальшиві листи до Playboy, у яких у новинах звинувачували ілюмінатів. Потім були ще листи, які суперечили попереднім, просто щоб заплутати читачів журналу.

З баварськими ілюмінатами, так само як і з іншими таємними товариствами, було пов'язано чимало теорій змов. Як вважають прихильники теорій, таємні товариства прагнуть світового панування й тотального контролю над людськими, науковими та фінансовими ресурсами.

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