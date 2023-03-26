Как долго человек может обходиться без сна и что произойдет, если долго не спать: отвечают ученые

Как показывают исследования, люди могут не спать достаточно долго, но это грозит значительными негативными последствиями для здоровья.

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Книга рекордов Гиннеса с 1997 года не принимает рекорды, связанные с продолжительным бодрствованием из-за того, что длительное недосыпание несет существенные угрозы для организма человека. Тем не менее известны по крайней мере два случая, когда люди смогли не спать почти 2 недели и больше, пишет Live Science.

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Существует одно официальное подтверждение самого длительно пребывания без сна у человека и этот рекорд был установлен еще в 1963 году. Тогда 17-летний житель Калифорнии Рэнди Гарднер не спал в течение 11 дней и 25 минут. Есть еще один случай, который официально не подтвержден, потому как в это время никто не следил процессом бодрствования человека по имени Роберт Макдональд. Согласно распространенной информации в 1986 году он не спал 18 дней и почти 22 часа.

Существует одно официальное подтверждение самого длительно пребывания без сна у человека и этот рекорд был установлен еще в 1963 году. Тогда 17-летний житель Калифорнии Рэнди Гарднер (на фото) не спал в течение 11 дней и 25 минут Фото: Live Science

В то же время ученые считают, что длительное недосыпание очень сильно вредит здоровью человека. Недостаток сна может повысить риск развития таких болезней, как диабет, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и депрессии. Ученые считают, что каждый человек должен спать раз в сутки непрерывно от 6 до 8 часов.

По словам Орена Коэна из медицинского центра Mount Sinai, Нью-Йорк, США, некоторые люди иногда могут проводить без сна 24 часа подряд. Но такое нарушение нормального ритма приводит к тому, человек иногда перестает отличать сон от реальности. То есть мозг требует сна и поэтому человек находится на тонкой грани между сном и бодрствованием.

В это время у людей, которые не спали целые сутки могут развиться галлюцинации, и они могут становиться очень невнимательными, ведь снижается активность мозга. Ученые говорят, что у таких людей появляется невнятная речь, мозг перестает принимать адекватные решения, ухудшается память, появляется раздражительность, нарушаются слух и зрение.

По словам Элона Эвидена из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, почти невозможно провести без сна несколько недель. Даже после 24 часов бодрствования мозг неизбежно заставит организм заснуть.

Ученые считают, что длительное недосыпание очень сильно вредит здоровью человека. Недостаток сна может повысить риск развития таких болезней, как диабет, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и депрессии. Ученые считают, что каждый человек должен спасть раз в сутки непрерывно от 6 до 8 часов Фото: ScienceAlert

С другой стороны, ученым известно, что некоторые люди имеют редкие генетические заболевания, которые способствуют проявлению длительной бессонницы. Генетическая мутация приводит к накоплению аномального белка в мозге и происходит повреждение его клеток. Поэтому такие люди долго не живут.

Несколько лет назад в журнале Nature and Science of Sleep было опубликовано исследование, которое показало, что участники эксперимента смогли не спать целых 16 часов подряд. Но после этого они все заснули.

Как показывают исследования последствий очень длительного недосыпания, то через 36 часов у человека, который столько времени провел без сна может развиться гормональный дисбаланс и замедлиться метаболизм. Что касается последствий недосыпания в течение 72 часов, то есть трех дней, то в таком случае ко всему вышеперечисленному человек будет испытывать сильнейшую тревогу, ужасную депрессию, будут появляться постоянные галлюцинации и тело человека не сможет нормально выполнять свои функции. Что касается животных, то как показали исследования на крысах, они могут не спать от 11 до 32 дней, но после этого обязательно умирают.

Как показывают исследования последствий очень длительного недосыпания, то через 36 часов у человека, который столько времени провел без сна может развиться гормональный дисбаланс и замедлиться метаболизм. Что касается последствий недосыпания в течение 72 часов, то есть трех дней, то в таком случае ко всему вышеперечисленному человек будет испытывать сильнейшую тревогу, ужасную депрессию, будут появляться постоянные галлюцинации и тело человека не сможет нормально выполнять свои функции Фото: Shutterstock/Marcos Mesa Sam Wordley

Ученые настаивают на том, что недосыпание в рабочие дни нельзя компенсировать на выходных. Каждый потерянный час обычного сна требует восьми часов сна для восстановления организма. Поэтому спать нужно каждый день и не меньше 6-8 часов подряд.

По словам Коэна, люди, которые недосыпают на самом деле часто чувствуют себя хорошо определенное короткое время. Это похоже на то, как человек, выпивший много алкоголя, считает, что с ним все в порядке и он даже может вести машину. Но такие люди не понимают, что мозг начинает работать совсем по-другому, а потому реальность для них уже совсем другая.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что сон менее шести часов снижает иммунный ответ на вакцины, особенно у молодых мужчин.

Напоминаем, что ученые рассказали, как улучшить сон, чтобы жить дольше, как уже писал Фокус. Исследование предполагает, что количество сна в день играет меньшую роль, чем предполагалось ранее. Гораздо важнее нечто другое.