Як довго людина може обходитися без сну і що станеться, якщо довго не спати: відповідають вчені

Як свідчать дослідження, люди можуть спати досить довго, але це загрожує значними негативними наслідками здоров'ю.

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Книга рекордів Гіннеса з 1997 року не приймає рекордів, пов'язаних із тривалим неспанням через те, що довге недосипання несе суттєві загрози для організму людини. Тим не менш, відомі принаймні два випадки, коли люди змогли не спати майже 2 тижні і більше, пише Live Science.

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Існує одне офіційне підтвердження тривалого перебування без сну в людини і цей рекорд було встановлено ще в 1963 році. Тоді 17 річний житель Каліфорнії Ренді Гарднер не спав протягом 11 днів та 25 хвилин. Є ще один випадок, який офіційно не підтверджений, бо в цей час ніхто не стежив за процесом неспання людини на ім'я Роберт Макдональд. Згідно з поширеною інформацією в 1986 році він не спав 18 днів і майже 22 години.

Існує одне офіційне підтвердження тривалого перебування без сну в людини і цей рекорд було встановлено ще в 1963 році. Тоді 17-річний житель Каліфорнії Ренді Гарднер (на фото) не спав протягом 11 днів та 25 хвилин Фото: Live Science

У той же час вчені вважають, що тривалий недосип дуже сильно шкодить здоров'ю людини. Нестача сну може підвищити ризик розвитку таких хвороб, як діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння та депресії. Вчені вважають, що кожна людина має спати раз на добу безперервно від 6 до 8 години.

За словами Орена Коена з медичного центру Mount Sinai, Нью-Йорк, США, деякі люди іноді можуть проводити без сну 24 години поспіль. Але таке порушення нормального ритму призводить до того, що людина іноді перестає відрізняти сон від реальності. Тобто мозок вимагає сну і тому людина знаходиться на тонкій межі між сном і неспанням.

У цей час у людей, які не спали цілу добу, можуть розвинутися галюцинації, і вони можуть ставати дуже неуважними, адже знижується активність мозку. Вчені кажуть, що у таких людей з'являється невиразне мовлення, мозок перестає приймати адекватні рішення, погіршується пам'ять, з'являється дратівливість, порушуються слух та зір.

За словами Елона Евідена з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, майже неможливо провести без сну кілька тижнів. Навіть після 24 годин неспання мозок неминуче змусить організм заснути.

Вчені вважають, що тривалий недосип дуже сильно шкодить здоров'ю людини. Нестача сну може підвищити ризик розвитку таких хвороб, як діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння та депресії. Вчені вважають, що кожна людина має врятувати раз на добу безперервно від 6 до 8 годин Фото: ScienceAlert

З іншого боку, вченим відомо, що деякі люди мають рідкісні генетичні захворювання, які сприяють прояву тривалого безсоння. Генетична мутація призводить до накопичення аномального білка в мозку та відбувається ушкодження його клітин. Тож такі люди довго не живуть.

Декілька років тому в журналі Nature and Science of Sleep було опубліковано дослідження, яке показало, що учасники експерименту змогли не спати цілих 16 годин поспіль. Але після цього вони заснули.

Як показують дослідження наслідків дуже тривалого недосипання, то через 36 годин у людини, яка стільки часу провела без сну, може розвинутися гормональний дисбаланс і сповільнитися метаболізм. Що стосується наслідків недосипання протягом 72 годин, тобто трьох днів, то в такому разі до всього перерахованого вище людина відчуватиме сильну тривогу, жахливу депресію, з'являтимуться постійні галюцинації і тіло людини не зможе нормально виконувати свої функції. Що стосується тварин, то, як показали дослідження на щурах, вони можуть не спати від 11 до 32 днів, але після цього обов'язково вмирають.

Як показують дослідження наслідків дуже тривалого недосипання, то через 36 годин у людини, яка стільки часу провела без сну, може розвинутися гормональний дисбаланс і сповільнитися метаболізм. Що стосується наслідків недосипання протягом 72 годин, тобто трьох днів, то в такому разі до всього вищепереліченого людина відчуватиме сильну тривогу, жахливу депресію, з'являтимуться постійні галюцинації і тіло людини не зможе нормально виконувати свої функції. Фото: сон

Вчені наполягають на тому, що недосипання у робочі дні не можна компенсувати на вихідних. Кожна втрачена година звичайного сну потребує восьми годин сну для відновлення організму. Тому спати потрібно щодня і не менше 6-8 годин поспіль.

За словами Коена, люди, які недосипають насправді часто почуваються добре певний короткий час. Це схоже на те, як людина, яка випила багато алкоголю, вважає, що з нею все гаразд і вона навіть може вести машину. Але такі люди не розуміють, що мозок починає працювати зовсім по-іншому, а тому реальність для них зовсім інша.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що сон менше шести годин знижує імунну відповідь на вакцини, особливо у молодих чоловіків.

Нагадуємо, що вчені розповіли, як покращити сон, щоб жити довше, як уже писав Фокус. Дослідження передбачає, що кількість сну щодня грає меншу роль, ніж передбачалося раніше. Набагато важливіше щось інше.