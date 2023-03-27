Смертельный ренессанс: отчет показывает рост числа случаев лекарственно-устойчивого туберкулеза

По данным Всемирной организации здравоохранения, после снижения в течение почти двух десятилетий смертность от туберкулеза в Европе снова начала расти.

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По последним имеющимся данным, в 2021 году от туберкулеза умерло 27 300 европейцев, что несколько выше, чем 27 000 смертей, зарегистрированных в предыдущем году. ВОЗ объясняет этот рост различными факторами, связанными с пандемией COVID-19, включая закрытие больниц, отвлечение медицинских ресурсов, несвоевременную диагностику и распространение лекарственно-устойчивых штаммов туберкулеза, пишет Science Alert.

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По данным Европейского бюро ВОЗ, впервые за 20 лет в Европе была нарушена тенденция к снижению смертности от туберкулеза. Странами, наиболее пострадавшими от этого роста, стали Россия и Украина — около 4 900 и 3 600 смертей соответственно.

В Европейском регионе ВОЗ, который охватывает 53 страны, включая страны Центральной Азии, число людей, заболевших туберкулезом, продолжало снижаться по сравнению с предыдущими годами: было зарегистрировано около 230 000 случаев.

Туберкулез вызывается бактерией, которая поражает в первую очередь легкие и может передаваться через воздух от инфицированных людей, например, при кашле. Европейское отделение ВОЗ заявило, что рост числа смертей от туберкулеза в 2021 году, вероятно, является результатом нарушения работы противотуберкулезных служб во время пандемии COVID-19, что привело к задержкам или отсутствию диагностики и, в конечном итоге, к более тяжелой форме заболевания и соответствующему увеличению числа смертей.

Кроме того, в 2021 году увеличилась распространенность лекарственно-устойчивого туберкулеза: каждый третий случай заболевания устойчив к рифампицину, который является основным препаратом, используемым для лечения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность ростом числа новых случаев заболевания туберкулезом во всем мире в октябре, что стало первым увеличением за последние 20 лет. Данные ВОЗ показали, что в 2021 году туберкулез развился примерно у 10,6 миллиона человек.

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