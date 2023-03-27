Смертельний ренесанс: звіт показує зростання кількості випадків лікарсько-стійкого туберкульозу

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, після зниження протягом майже двох десятиліть смертність від туберкульозу в Європі знову почала зростати.

Related video

За останніми наявними даними, у 2021 році від туберкульозу померло 27 300 європейців, що дещо вище, ніж 27 000 смертей, зареєстрованих у попередньому році. ВООЗ пояснює це зростання різними факторами, пов'язаними з пандемією COVID-19, включаючи закриття лікарень, відволікання медичних ресурсів, несвоєчасну діагностику та розповсюдження штамів туберкульозу, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

За даними Європейського бюро ВООЗ, уперше за 20 років у Європі було порушено тенденцію до зниження смертності від туберкульозу. Країнами, які найбільше постраждали від цього зростання, стали Росія та Україна — приблизно 4 900 і 3 600 смертей відповідно.

У Європейському регіоні ВООЗ, який охоплює 53 країни, враховуючи країни Центральної Азії, кількість людей, які захворіли на туберкульоз, продовжувала знижуватися порівняно з попередніми роками: було зареєстровано майже 230 000 випадків.

Туберкульоз викликається бактерією, яка уражає насамперед легені та може передаватися через повітря від інфікованих людей, наприклад, кашлю. Європейське відділення ВООЗ заявило, що зростання кількості смертей від туберкульозу в 2021 році, ймовірно, є результатом порушення роботи протитуберкульозних служб під час пандемії COVID-19, що призвело до затримок або відсутності діагностики і, зрештою, до більш тяжкої форми захворювання та відповідного збільшення кількість смертей.

Крім того, у 2021 році збільшилася поширеність лікарсько-стійкого туберкульозу: кожен третій випадок захворювання стійкий до рифампіцину, який є основним препаратом для лікування.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) висловила стурбованість зростанням кількості нових випадків захворювання на туберкульоз у всьому світі у жовтні, що стало першим збільшенням за останні 20 років. Дані ВООЗ показали, що у 2021 році туберкульоз розвинувся приблизно у 10,6 мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про вакцину від туберкульозу. Хоча їй уже понад 100 років, хвороба все ще є серед нас.