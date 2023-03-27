Археологи нашли "золотую гробницу" при раскопках в Армении: ее чудом не разграбили

Древнее захоронение, содержащее останки двух человек и золотые украшения, обнаружила группа археологов. Они датируют его поздним бронзовым веком и считают уникальным.

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В Мецаморе, Армения, команда археологов обнаружила новую гробницу времен позднего бронзового века. Исследователи считают это захоронение уникальным, поскольку за тысячи лет оно так и не было разграблено, сообщают Arkeonews.

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Команда польских и армянских ученых обнаружила в Мецаморе гробницу, которая датируется периодом поздней бронзы, а именно 1300 — 1200 до н. э. На территории Мецамора существовало множество поселений начиная с 5-го тысячелетия до н. э. В частности ученые считают, что от 4000 до 3000 гг. до н. э. там существовал культурный центр.

Также в Мецаморе есть археологические монументы 6-го века до н. э., являющиеся одними из самых исследованных на Армянском нагорье. К этим достопримечательностям относятся поселение бронзово-железного века, а также могильник. Именно здесь найдены самые древние золотые украшения на территории Армении.

Также в Мецаморе есть археологические памятники 6-го века до н. э., которые являются одними из наиболее изученных на Армянском нагорье Фото: Szymon Zdziebłowski

Команда археологов обнаружила камеры, выкопанные в земле и выложенные большими камнями. Внутри исследователи обнаружили останки двух людей, мужчины и женщины, с немного сгорбленными ногами, ориентировочно в возрасте 30 — 40 лет. По словам археологов, кости хорошо сохранились и, вероятно, это останки супругов.

"Их смерть для нас загадка, мы не знаем причины, но все указывает на то, что они умерли одновременно, потому что нет следов повторного открытия гробницы", — сказал руководитель исследовательского проекта, профессор Кшиштоф Якубяк из Археологического факультета Варшавского университета.

Во время раскопок на этом месте ученые нашли более сотни бусин и золотые подвески, некоторые из которых походили на кельтские кресты. Также они обнаружили множество сердоликовых подвесок и остатки деревянного могильника. Руководитель исследования добавил, что это захоронение "уникально", поскольку нет никаких признаков того, что до него добрались расхитители могил.

Во время раскопок на этом месте ученые нашли более сотни бусин и золотые подвески, некоторые из которых походили на кельтские кресты Фото: Arkeonews

В ходе исследования ученые обнаружили десяток керамических сосудов и уникальную фаянсовую колбу, привезенную из сирийско-месопотамской границы. Археологи не знают, кто жил в Мецаморе в то время, поскольку не осталось никаких текстов, которые бы помогли ученым провести идентификацию.

Профессор Якубьяк сказал: "Но это было очень большое поселение. До наших времен дошли даже укрепления из огромных каменных блоков, окружающих так называемую цитадель на холме. В конце II тысячелетия до нашей эры в регионе не существовало другого поселения, которое можно было бы сравнить по значению и размеру".

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