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Технології та наука

Археологи знайшли "золоту гробницю" під час розкопок у Вірменії: її дивом не пограбували

древнє поховання, золоті прикраси, бронзовий вік, Вірменія, археологія, гробниця, розкопки, знахідка, останки
Фото: Arkeonews | У Мецаморі, Вірменія, команда археологів виявила нову гробницю часів пізнього бронзового віку

Древнє поховання, яке містило останки двох людей та золоті прикраси, виявила група археологів. Вони датують його пізнім бронзовим віком та вважають унікальним.

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У Мецаморі, Вірменія, команда археологів виявила нову гробницю часів пізнього бронзового віку. Дослідники вважають це поховання унікальним, оскільки за тисячі років воно так і не було розграбоване, повідомляють Arkeonews.

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Команда польських та вірменських вчених виявила в Мецаморі гробницю, яка датується періодом пізньої бронзи, а саме 1300 — 1200 рр. до н. е. На території Мецамору існувало безліч поселень починаючи з 5-го тисячоліття до н. е. Зокрема вчені вважають, що від 4000 до 3000 рр. до н. е. там існував культурний центр.

Також у Мецаморі є археологічні пам’ятки 6-го століття до н. е., які є одними з найдослідженіших на Вірменському нагір’ї. До цих пам’яток належить поселення бронзово-залізного віку, а також могильник. Саме тут знайдено найдавніші відомі золоті прикраси на території Вірменії.

древнє поховання, золоті прикраси, бронзовий вік, Вірменія, археологія, гробниця, розкопки, знахідка, останки Fullscreen
Також у Мецаморі є археологічні пам"ятки 6-го століття до н. е., які є одними з найбільш вивчених на Вірменському нагір"ї
Фото: Szymon Zdziebłowski

Команда археологів виявила камери, викопані у землі та викладені великим камінням. Усередині дослідники знайшли останки двох людей, чоловіка та жінки, із трохи згорбленими ногами, орієнтовно віком 30 — 40 років. За словами археологів, кістки добре збереглися і, ймовірно, це останки подружжя.

"Їхня смерть для нас є загадкою, ми не знаємо причини, але все вказує на те, що вони померли одночасно, тому що немає слідів повторного відкриття гробниці", — сказав керівник дослідницького проекту, професор Кшиштоф Якуб’як з Археологічний факультет Варшавського університету.

Під час розкопок на цьому місці вчені знайшли понад сотню намистин та золоті підвіски, деякі з яких були схожі на кельтські хрести. Також вони виявили велику кількість сердолікових підвісок та залишки дерев’яного могильника. Керівник дослідження додав, що це поховання є "унікальним", оскільки немає жодних ознак того, що до нього дісталися розкрадачі могил.

древнє поховання, золоті прикраси, бронзовий вік, Вірменія, археологія, гробниця, розкопки, знахідка, останки Fullscreen
Під час розкопок на цьому місці вчені знайшли понад сотню намистин та золоті підвіски, деякі з яких були схожі на кельтські хрести
Фото: Arkeonews

Під час дослідження вчені знайшли десяток керамічних посудин та унікальну фаянсову колбу, привезену з сирійсько-месопотамського кордону. Археологи не знають, хто жив у Мецаморі в той час, оскільки не залишилося жодних текстів, які допомогли б вченим провести ідентифікацію.

Професор Якуб'як сказав: "Але це було дуже велике поселення. До наших часів дійшли навіть укріплення з величезних кам'яних блоків, що оточують так звану цитадель на пагорбі. Наприкінці II тисячоліття до нашої ери в регіоні не існувало іншого поселення, яке можна було б порівняти за значенням і розміром".

Раніше Фокус розповідав про римську віллу, яку знайшли під час розкопок у Помпеях. Як вважають дослідники, вона є справжнім "кадром" повсякденного життя того часу.

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