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Технологии и наука

Загадочное божество кельтов без письменных упоминаний. Кем был рогатый бог Кернунн

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Фото: Nationalmuseet, CC BY-SA 3.0 | Считается, что Цернуннос, или Кернуннос, Кернунн, Сернуннос, связан с культом плодородия, жизнью, животными, богатством и подземным миром

Кельты — одни из самых важных среди древних культур и цивилизаций. И хотя их роль в истории была решающей в развитии мира, которым мы его знаем сегодня, многие моменты кельтской культуры и верований остаются несколько загадочными — даже сегодня.

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Кельты, к сожалению, почти не оставили никаких письменных упоминаний, поэтому по праву считаются одними из самых загадочных народов. Большинство того, что мы о них знаем, происходит от римских и греческих историков. Однако сегодня известно об одном из их самых главных богов, которого древние кельты почитали по всей Европе, пишет Ancient Origins.

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Рогатое божество кельтов

Благодаря относительно недавнему открытию древних кельтских городищ в середине 1800-х годов мир и культура этих древних европейцев оказались в центре внимания широкой общественности и историков. Вдруг появилась возможность узнать гораздо больше о традициях и верованиях этих древних людей. До этого о пантеоне существовало не так много информации, однако новые археологические памятники и исследования позволили нарисовать более детализированную картину древних богов кельтских народов.

Считается, что Цернуннос, или Кернуннос, Кернунн, Сернуннос, связан с культом плодородия, жизнью, животными, богатством и подземным миром. Об этом можно сказать из уцелевших изображений, связанных с богом.

Почти на каждом сохранившемся изображении Кернунн представлен как сидячая человеческая фигура, с величественными оленьими рогами на голове, роскошным символическим ожерельем из торка на шее или в руке, а также символическими животными вокруг него. Однако есть несколько ключевых признаков, указывающих на то, что Кернунн гораздо старше появления кельтской культуры.

Одним из главных препятствий в процессе изучения Кернунна является отсутствие какой-либо сохранившейся кельтской или галльской литературы, надписей и других письменных свидетельств, связанных с этим божеством. Однако можно с уверенностью сказать, что это был очень важный бог, присутствующий по всей Европе, у всех кельтских народов.

И хотя исследователи до сих пор не уверены в его главной роли в пантеоне богов, несомненно он имеет нечто общее с природой и первобытными вещами — его рога означают плодородие, леса, силу; торки — правление, власть, влияние; сидячая поза — мудрость, терпение, уважение; животные — перевоплощение, природу и первоначальную силу.

Самое известное изображение

Цернуннос, божество, бог, кельты, исследования, пантеон, древний рифм, галлы, кельтская культура, древние люди, европа, народы европы, юожества европы, мифология, история Fullscreen
Одно из самых известных изображений Кернунна, которое служит параллелью всем другим известным изображениям этого бога, — это знаменитый котел из Гундеструпа
Фото: CC BY-SA 2.5

Одно из самых известных изображений Кернунна, которое служит параллелью всем остальным известным изображениям этого бога, — это знаменитый котел из Гундеструпа. Найденный в Дании в 1891 году, сосуд изготовлен из чистого серебра и датируется примерно I в. до н. е.

Диаметр котла составляет 69 см, высота — 42 см. И на нем прекрасно сохранены изображения Кернунна среди других сцен и фигур.

Божество с рогами сидит в так называемой "позе Будды", в одной руке держит торк, в другой — змею, а его окружают разные животные. Интересно, что котел изготовили не кельты.

Историки в большинстве своем сходятся во мнении, что котел сделали несколько фракийских мастеров-серебряников по заказу кельтского племени скордисков. Позже его похитили и перевозили, пока сосуд не оказался в Дании.

Изображение бога на котле из Гундеструпа достаточно хорошо напоминает культовый образ "Властелина животных", встречающийся на многих резных изображениях и рельефах с давних времен. Однако этот образ предшествует кельтскому божеству на тысячи лет — эта фигура встречается в древнейших цивилизациях мира, от Ура, Вавилона и долины Инда.

Конечно, эта фигура всегда окружена разными животными и часто держит в руке змею: жест, означающий господство над природой, стихиями и животным миром.

И хотя в теории определенная связь между древним божеством и его вероятным потомком-образом и может существовать, однако точно мы, пожалуй, так и не узнаем, однако изображения указывают на это.

Как бы там ни было, Кернунна — во всей своей таинственности — чаще всего встречался среди галльских племен на территории современных Франции, Люксембурга, Бельгии и Германии. Древние римляне оставили много упоминаний этого бога, а когда кельты стали галло-римлянами, Кернунн оказался на уровне с Юпитером, Марсом и Янусом. Многие сохранившиеся галльские надписи и резьбы изображают или вспоминают рогатого бога — простую мужскую фигуру, которую выделяют рога.

Такие же изображения бога с рогами можно обнаружить и в других местах кельтского мира. В Британии в археологии известно несколько рельефных фигур с рогами, но ни одна из них не имеет имени Кернунна, что делает невозможным их точную идентификацию.

Кернунн остается одним из важнейших древних божеств в европейской истории. Он предмет постоянных исследований даже сейчас, и любые новые археологические раскопки на кельтских землях — это возможность узнать о нем больше.

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