Загадочное божество кельтов без письменных упоминаний. Кем был рогатый бог Кернунн

Кельты — одни из самых важных среди древних культур и цивилизаций. И хотя их роль в истории была решающей в развитии мира, которым мы его знаем сегодня, многие моменты кельтской культуры и верований остаются несколько загадочными — даже сегодня.

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Кельты, к сожалению, почти не оставили никаких письменных упоминаний, поэтому по праву считаются одними из самых загадочных народов. Большинство того, что мы о них знаем, происходит от римских и греческих историков. Однако сегодня известно об одном из их самых главных богов, которого древние кельты почитали по всей Европе, пишет Ancient Origins.

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Рогатое божество кельтов

Благодаря относительно недавнему открытию древних кельтских городищ в середине 1800-х годов мир и культура этих древних европейцев оказались в центре внимания широкой общественности и историков. Вдруг появилась возможность узнать гораздо больше о традициях и верованиях этих древних людей. До этого о пантеоне существовало не так много информации, однако новые археологические памятники и исследования позволили нарисовать более детализированную картину древних богов кельтских народов.

Считается, что Цернуннос, или Кернуннос, Кернунн, Сернуннос, связан с культом плодородия, жизнью, животными, богатством и подземным миром. Об этом можно сказать из уцелевших изображений, связанных с богом.

Почти на каждом сохранившемся изображении Кернунн представлен как сидячая человеческая фигура, с величественными оленьими рогами на голове, роскошным символическим ожерельем из торка на шее или в руке, а также символическими животными вокруг него. Однако есть несколько ключевых признаков, указывающих на то, что Кернунн гораздо старше появления кельтской культуры.

Одним из главных препятствий в процессе изучения Кернунна является отсутствие какой-либо сохранившейся кельтской или галльской литературы, надписей и других письменных свидетельств, связанных с этим божеством. Однако можно с уверенностью сказать, что это был очень важный бог, присутствующий по всей Европе, у всех кельтских народов.

И хотя исследователи до сих пор не уверены в его главной роли в пантеоне богов, несомненно он имеет нечто общее с природой и первобытными вещами — его рога означают плодородие, леса, силу; торки — правление, власть, влияние; сидячая поза — мудрость, терпение, уважение; животные — перевоплощение, природу и первоначальную силу.

Самое известное изображение

Одно из самых известных изображений Кернунна, которое служит параллелью всем другим известным изображениям этого бога, — это знаменитый котел из Гундеструпа Фото: CC BY-SA 2.5

Одно из самых известных изображений Кернунна, которое служит параллелью всем остальным известным изображениям этого бога, — это знаменитый котел из Гундеструпа. Найденный в Дании в 1891 году, сосуд изготовлен из чистого серебра и датируется примерно I в. до н. е.

Диаметр котла составляет 69 см, высота — 42 см. И на нем прекрасно сохранены изображения Кернунна среди других сцен и фигур.

Божество с рогами сидит в так называемой "позе Будды", в одной руке держит торк, в другой — змею, а его окружают разные животные. Интересно, что котел изготовили не кельты.

Историки в большинстве своем сходятся во мнении, что котел сделали несколько фракийских мастеров-серебряников по заказу кельтского племени скордисков. Позже его похитили и перевозили, пока сосуд не оказался в Дании.

Изображение бога на котле из Гундеструпа достаточно хорошо напоминает культовый образ "Властелина животных", встречающийся на многих резных изображениях и рельефах с давних времен. Однако этот образ предшествует кельтскому божеству на тысячи лет — эта фигура встречается в древнейших цивилизациях мира, от Ура, Вавилона и долины Инда.

Конечно, эта фигура всегда окружена разными животными и часто держит в руке змею: жест, означающий господство над природой, стихиями и животным миром.

И хотя в теории определенная связь между древним божеством и его вероятным потомком-образом и может существовать, однако точно мы, пожалуй, так и не узнаем, однако изображения указывают на это.

Как бы там ни было, Кернунна — во всей своей таинственности — чаще всего встречался среди галльских племен на территории современных Франции, Люксембурга, Бельгии и Германии. Древние римляне оставили много упоминаний этого бога, а когда кельты стали галло-римлянами, Кернунн оказался на уровне с Юпитером, Марсом и Янусом. Многие сохранившиеся галльские надписи и резьбы изображают или вспоминают рогатого бога — простую мужскую фигуру, которую выделяют рога.

Такие же изображения бога с рогами можно обнаружить и в других местах кельтского мира. В Британии в археологии известно несколько рельефных фигур с рогами, но ни одна из них не имеет имени Кернунна, что делает невозможным их точную идентификацию.

Кернунн остается одним из важнейших древних божеств в европейской истории. Он предмет постоянных исследований даже сейчас, и любые новые археологические раскопки на кельтских землях — это возможность узнать о нем больше.

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