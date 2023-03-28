Загадкове божество кельтів без жодних письмових згадок. Ким був рогатий бог Цернуннос

Кельти — одні ж найважливіших серед стародавніх культур та цивілізацій. І хоча їхня роль в історії була вирішальною у розвитку світу, яким ми знаємо його сьогодні, багато моментів кельтської культури та вірувань залишаються дещо загадковими — навіть сьогодні.

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Кельти, на жаль, майже не залишили жодних письмових згадок, а тому по праву вважаються одними з найзагадковіших народів. Більшість того, що ми про них знаємо, походить від римських та грецьких істориків. А проте сьогодні відомо про одного з їхніх найголовніших богів, якого древні кельти шанували по всій Європі, пише Ancient Origins.

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Рогате божество кельтів

Завдяки відносно недавньому відкриттю стародавніх кельтських городищ в середині 1800-х років, світ і культура цих давніх європейців опинилися в центрі уваги широкої громадськості та істориків. Раптом з'явилася можливість дізнатися значно більше про традиції та вірування цих древніх людей. Доти про пантеон існувало не так багато інформації, однак нові археологічні пам'ятки та дослідження дозволили намалювати деталізованішу картину стародавніх богів кельтських народів.

Вважається, що Цернуннос, або ж Кернуннос, Кернунн, Сернуннос, пов'язаний із культом родючості, життям, тваринами, багатством і підземним світом. Про це можна зробити висновок з уцілілих зображень, пов'язаних з богом.

Майже на кожному збереженому зображенні Цернуннос представлений як сидяча людська фігура, з величними оленячими рогами на голові, розкішним символічним намистом з торка на шиї або в руці, а також символічними тваринами навколо нього. Однак є кілька ключових ознак, які вказують на те, що Ценруннос набагато старший за появу кельтської культури.

Однією з головних перешкод у процесі вивчення Цернунноса є відсутність будь-якої збереженої кельтської або галльської літератури, написів та будь-яких інших письмових свідчень, пов'язаних з цим божеством. А проте можна з упевненістю сказати, що це був дуже важливий бог, присутній по всій Європі, у всіх кельтських народів.

І хоча дослідники досі не впевнені про його головну роль у пантеоні богів, безсумнівно він має щось спільне з природою і первісними речами — його роги означають родючість, ліси, силу; торки — правління, владу, вплив; сидяча поза — мудрість, терпіння, пошану; тварини — перевтілення, природу і первісну силу.

Найвідоміше зображення

Одне з найвідоміших зображень Цернуннаса, яке слугує паралеллю до всіх інших відомих зображень цього бога, — це знаменитий котел з Гундеструпа Фото: CC BY-SA 2.5

Одне з найвідоміших зображень Цернуннаса, яке слугує паралеллю до всіх інших відомих зображень цього бога, — це знаменитий котел з Гундеструпа. Знайдена в Данії у 1891 році, посудина виготовлена з чистого срібла і датується приблизно I ст. до н. е.

Діаметр котла становить 69 см, висота — 42 см. І на ньому прекрасно збережені зображення Цернунноса серед інших сцен та фігур.

Божество з рогами сидить у так званій "позі Будди", в одній руці тримає торк, в іншій — змію, а його оточують різноманітні тварини. Цікаво, що казан виготовили не кельти.

Історики здебільшого сходяться на думці, що котел зробили кілька фракійських майстрів-сріблярів на замовлення кельтського племені скордісків. Пізніше його викрали та перевозили, аж поки посудина не опинилася в Данії.

Зображення бога на котлі з Гундеструпа досить добре нагадує культовий образ "Володаря тварин", який зустрічається на багатьох різьблених зображеннях і рельєфах з давніх часів. Однак цей образ передує кельтському божеству на тисячі років — ця фігура зустрічається в найдавніших цивілізаціях світу, від Ура, Вавилону і до долини Інду.

Звісно, ця фігура також завжди оточена різними тваринами і часто тримає в руці змію: жест, що означає панування над природою, стихіями й тваринним світом.

І хоча в теорії певний зв'язок між древнім божеством і його ймовірним нащадком-образом і може існувати, однак достеменно ми, мабуть, так і не дізнаємося, однак зображення вказують на це.

Хай там як, Цернуннос — у всій своїй таємничості — найчастіше зустрічався серед галльських племен на території сучасних Франції, Люксембургу, Бельгії та Німеччини. Древні римляни залишили багато згадок про цього бога, а коли кельти стали галло-римлянами, Цернуннос опинився на рівні з Юпітером, Марсом та Янусом. Багато збережених галльських написів і різьблень зображують або згадують рогатого бога — просту чоловічу фігуру, яку вирізняють роги.

Такі ж зображення бога з рогами можна знайти і в інших місцях кельтського світу. У Британії в археології відомо кілька рельєфних фігур з рогами, але жодна з них не має імені Цернунноса, що унеможливлює їхню точну ідентифікацію.

Цернуннос залишається одним з найважливіших стародавніх божеств в європейській історії. Він є предметом постійних досліджень навіть зараз, і будь-які нові археологічні розкопки на кельтських землях — це можливість дізнатися про нього більше.

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