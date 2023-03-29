Где сталкиваются два мира: существуют ли границы между водами Атлантического и Тихого океанов

Из самой южной точки Южной Америки можно увидеть, где именно встречаются Атлантический и Тихий океан. И хотя четких границ между ними нет, а воды с радостью дрейфуют, немало опасностей подстерегают моряков в этом месте.

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Дно южноамериканского континента известно как Патагония — красивая, но изрезанная дикая местность, западное и южное побережье которой испещрено бесчисленными островами. Ее самая южная точка — мыс Горн, остров, являющийся частью архипелага Огненная Земля на юге Чили, пишет IFLScience.

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Считается, что свое название этот край получил благодаря Фернану Магеллану, португальскому мореплавателю на испанской службе. Во время своего кругосветного путешествия он сталкивался с местными племенами теуэльче, которых называл "патагонами".

Мария Роса Лида де Малкиэль, аргентинская филолог, испанистка, склоняется к тому, что само слово "патагон" происходит из рыцарского романа "Прималеон", изданного в 1512 году, в котором говорится об охоте на великана-варвара Патагона.

Кроме того, Магеллан дал название западному океану "Тихий океан".

Если смотреть к югу от побережья мыса Горн, то это примерно место, где Тихий океан встречается с Атлантическим, однако четкой границы между ними не существует.

Несколько лет назад в интернете распространяли видео, где изображена буквальная линия в океане с более темными водами с одной стороны и более светлыми с другой. Это явление объясняли так: воды не смешиваются, потому что Тихий океан богаче на глину, а Атлантический — железом. Поэтому "они не совсем хорошо сочетаются".

Однако это не так. Обычно на таких фото и видео видна именно пресноводная река, впадающая в водоем с соленой водой.

Как бы там ни было, а воды океанов в этом месте довольно опасны и совсем не "тихие", покрытые печальной славой. Местность к югу от мыса Горн усложнена для плавания из-за чрезвычайно низкого давления, которое порождает порывистые и непредсказуемые ветры и большие волны. Более того, воды здесь очень холодные, что создает дополнительные трудности для моряков.

Вопреки всем этим рискам коридор между Тихим и Атлантическим океанами был жизненно важным для международной торговли. Впервые проход вокруг Горна совершил в 1616 году Виллем Схаутен, нидерландский путешественник-мореплаватель, штурман Голландской Ост-Индийской компании. С того времени он определил судьбы сотен кораблей.

Мыс, открывший мореплаватель, назван в честь его родного города — Горн.

Мыс, открывший мореплаватель, назван в честь его родного города — Горн. Фото: Google Maps

В 1830 году американский политик Ричард Генри Дана-младший написал знаменитый отчет о путешествии вокруг мыса Горн посреди антарктической зимы. В нем говорится: "Торопясь на палубу, мы увидели большое черное облако, которое неслось на нас с юго-запада и омрачало все небо. "Вот и мыс Горн!", — сказал старший помощник капитана; и мы едва успели притормозить и подняться, прежде чем она оказалась над нами. Через несколько мгновений поднялась такая буря, которой я еще никогда не видел… В то же время мокрый снег и град со всей яростью сыпались сверху".

По счастью для моряков, потребность в кораблях для обхода мыса Горн уменьшилась после открытия Панамского канала в августе 1914 года, что позволило судам перемещаться между Атлантическим и Тихим океанами через Центральную Америку.

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