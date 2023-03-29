Де стикаються два світи: чи існують кордони між водами Атлантичного і Тихого океанів

Із найпівденнішої точки Південної Америки можна побачити, де саме Атлантичний і Тихий океан зустрічаються. І хоча чітких кордонів між ними нема, а води з радістю дрейфують, чимало небезпек чатують на моряків в цьому місці.

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Дно південноамериканського континенту відоме як Патагонія — красива, але порізана дика місцевість, західне і південне узбережжя якої поцятковане незліченними островами. Її найпівденніша точка — мис Горн, острів, що є частиною архіпелагу Вогняна Земля на півдні Чилі, пише IFLScience.

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Вважається, що свою назву цей край отримав завдяки Фернану Магеллану, португальському мореплавцю на іспанській службі. Під час своєї навколосвітньої подорожі він стикався з місцевими племенами теуельче, яких називав "патагонами".

Марія Роса Ліда де Малкіель, аргентинська філологиня, іспаністка, схиляється до того, що саме слово "патагон" походить з лицарського роману "Прімалеон", виданого 1512 року, у якому йдеться про полювання на велетня-варвара Патагона.

Окрім цього, Магеллан дав назву західному океанові "Тихий океан".

Якщо дивитися на південь від узбережжя мису Горн, то це приблизно місце, де Тихий океан зустрічається з Атлантичним, а проте чіткої межі між ними не існує.

Кілька років тому в інтернеті поширювали відео, де зображено буквальну лінію в океані з темнішими водами з одного боку і світлішими з іншого. Це явище пояснювали так: води не змішуються, бо Тихий океан багатший на глину, а Атлантичний — на залізо. Через це "вони не зовсім добре поєднуються".

А проте це не так. Зазвичай на таких фото та відео видно саме прісноводну річку, що впадає у водойму з солоною водою.

Хай там як, а води океанів в цьому місці доволі небезпечні і зовсім не "тихі", покриті сумною славою. Місцевість на південь від мису Горн ускладнена для плавання через надзвичайно низький тиск, який породжує поривчасті і непередбачувані вітри та великі хвилі. Ба більше, води тут дуже холодні, що створює додаткові труднощі для моряків.

Всупереч усім цим ризикам, коридор між Тихим і Атлантичним океанами був життєво важливим для міжнародної торгівлі. Вперше прохід навколо Горну здійснив у 1616 році Віллем Схаутен, нідерландський мандрівник-мореплавець, штурман Голландської Ост-Індійської компанії. Відтоді він визначив долі сотень кораблів.

Мис, котрий відкрив мореплавець, названий на честь його рідного міста — Горн.

Мис, котрий відкрив мореплавець, названий на честь його рідного міста — Горн. Фото: Google Maps

У 1830 році американський політик Річард Генрі Дана-молодший написав знаменитий звіт про подорож навколо мису Горн посеред антарктичної зими. У ньому йдеться: "Поспішаючи на палубу, ми побачили велику чорну хмару, що неслася на нас з південного заходу і затьмарювала все небо. "Ось і мис Горн!", — сказав старший помічник капітана; і ми ледве встигли пригальмувати і піднятися, перш ніж вона опинилася над нами. За кілька миттєвостей здійнялася така буря, якої я ще ніколи не бачив… Водночас мокрий сніг і град з усією люттю сипалися зверху".

На щастя для моряків, потреба в кораблях для обходу мису Горн зменшилася після відкриття Панамського каналу в серпні 1914 року, що дозволило суднам переміщатися між Атлантичним і Тихим океанами через Центральну Америку.

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