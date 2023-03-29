Сила света. Светотерапия поможет задержать старение сердца и избежать смертельных заболеваний

Светотерапия уже не ограничивается заживлением ожоговых ран и уничтожением опухолей. Теперь настала очередь сердца.

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Согласно исследованиям, проведенным Университетом Буффало (УБ), фотобиомодуляционная терапия (ФБМ) может уменьшить старение сердечно-сосудистой системы и значительно отсрочить наступление таких заболеваний, как высокое кровяное давление, инсульт и болезни сердца у старых мышей. Использование светотерапии также продемонстрировало потенциал в различных областях, начиная от ускорения заживления ожогов, разрушения опухолей и заканчивая помощью антителам в поиске пути к раковым мишеням. Последнее применение этой инновационной терапии, по-видимому, связано с сердцем, пишет New Atlas.

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По словам Правина Арани, доцента кафедры биологии полости рта Школы стоматологической медицины УБ, который участвовал в этом исследовании совместно с доктором Эдвардом Г. Лакаттой из Национального института старения, целью было определить, может ли вмешательство в среднем возрасте предотвратить дальнейшее возрастное ухудшение работы сердца.

Исследование показало, что мыши среднего возраста (14 месяцев) положительно отреагировали на терапию ФБМ, показав улучшение толщины сердечной стенки и функции сердца. Кроме того, у мышей улучшилась нервно-мышечная координация, о чем свидетельствовала симметричность их походки на беговой дорожке.

Арани объяснил, что когда мышцы становятся толще, они становятся более жесткими, что снижает насосную эффективность сердца.

Мышей подвергали воздействию ближнего инфракрасного (БИК) света, исходящего от верхнего светодиодного источника, пять дней в неделю в течение всего двух минут каждый день. В группе мышей, генетически созданных для того, чтобы быть восприимчивыми к тяжелым заболеваниям сердца, их выживаемость обычно составляла 43%. Однако после лечения ФБМ болезнь сердца не только не прогрессировала, но и выживаемость возросла до 100%. Несмотря на пандемические ограничения, которые привели к трехмесячному перерыву в восьмимесячном испытании, эти результаты сохранились.

Арани был заинтригован возможностями светотерапии после того, как увидел, как она помогает заживлению тканей, и он считает, что ее потенциал выходит далеко за рамки существующих знаний.

"Как стоматолог, хочу сказать, что обычная практика после удаления зуба – дождаться заживления раны, прежде чем приступать к лечению. Мне стало интересно, как можно улучшить и ускорить заживление", – заявил Арани.

Эффективность светотерапии определяется конкретной длиной волны, интенсивностью и временем воздействия. ФБМ связан с производством трансформирующего фактора роста бета, который регулирует воспаление, функцию иммунной системы и активность стволовых клеток, и играет решающую роль в возрастном здоровье и болезнях.

Исследователи намерены провести контролируемое испытание на людях на основе своих результатов.

Ранее Фокус писал о высоком кровяном давлении. Исследователи ставят под сомнение "нормальность" типичных нормальных значений у людей.