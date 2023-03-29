Сила світла. Світлотерапія допоможе затримати старіння серця та уникнути смертельних захворювань

Світлотерапія не обмежується загоєнням опікових ран і знищенням пухлин. Тепер настала черга серця.

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Згідно з дослідженнями, проведеними Університетом Буффало (УБ), фотобіомодуляційна терапія (ФБМ) може зменшити старіння серцево-судинної системи та значно відтермінувати настання таких захворювань, як високий кров'яний тиск, інсульт та хвороби серця у старих мишей. Використання світлотерапії також продемонструвало потенціал у різних галузях, починаючи від прискорення загоєння опіків, руйнування пухлин та закінчуючи допомогою антитілам у пошуку шляху до ракових мішеней. Останнє застосування цієї інноваційної терапії, мабуть, пов'язане з серцем, пише New Atlas.

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За словами Правіна Арані, доцента кафедри біології порожнини рота Школи стоматологічної медицини УБ, який брав участь у цьому дослідженні спільно з доктором Едвардом Г. Лакаттою з Національного інституту старіння, метою було визначити, чи може втручання в середньому віці запобігти подальшому віковому погіршенню роботи серця.

Дослідження показало, що миші середнього віку (14 місяців) позитивно відреагували на терапію ФБМ, показавши поліпшення товщини серцевої стінки та функції серця. Крім того, у мишей покращилася нервово-м'язова координація, про що свідчила симетричність їхньої ходи на біговій доріжці.

Арані пояснив, що коли м'язи стають товщими, вони стають більш жорсткими, що знижує насосну ефективність серця.

Мишей піддавали впливу ближнього інфрачервоного (БІК) світла, що виходить від верхнього світлодіодного джерела, п'ять днів на тиждень протягом лише двох хвилин щодня. У групі мишей, генетично створених для того, щоб бути сприйнятливими до важких захворювань серця, їхнє виживання зазвичай становило 43%. Однак після лікування ФБМ хвороба серця не тільки не прогресувала, а й виживаність зросла до 100%. Незважаючи на пандемічні обмеження, які призвели до тримісячної перерви у восьмимісячному випробуванні, ці результати збереглися.

Арані був заінтригований можливостями світлотерапії після того, як побачив, як вона допомагає загоєнню тканин, і він вважає, що її потенціал виходить далеко за межі наявних знань.

"Як стоматолог, хочу сказати, що звичайна практика після видалення зуба — дочекатися загоєння рани, перш ніж розпочинати лікування. Мені стало цікаво, як можна поліпшити та прискорити загоєння", — заявив Арані.

Ефективність світлотерапії визначається конкретною довжиною хвилі, інтенсивністю та часом впливу. ФБМ пов'язаний із виробництвом трансформувального фактора росту бета, який регулює запалення, функцію імунної системи й активність стовбурових клітин, та відіграє вирішальну роль у віковому здоров'ї та хворобах.

Дослідники мають намір провести контрольоване випробування на людях на основі своїх результатів.

Раніше Фокус писав про високий кров'яний тиск. Дослідники ставлять під сумнів "нормальність" типових нормальних значень людей.