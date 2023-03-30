Необычный детский гроб найден в гараже: ученые раскрыли тайну столетней давности (фото)

Волонтеры и эксперты в Сан-Франциско разгадали столетнюю тайну, связанную с открытием гроба с телом маленькой девочки, найденной под полом гаража в 2016 году.

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В 2016 году во время ремонтных работ обнаружили детский гроб с двумя окнами, который содержал хорошо сохранившееся тело ребенка. Расследование выявило, что этот гроб происходит из старейшего кладбища Сан-Франциско, которое закрыли в 1890 году. Благодаря анализу ДНК и архивным данным удалось определить имя и родителей девочки, сообщают Arkeonews.

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В 2016 году во время ремонта старого гаража в Сан-Франциско сделали удивительную находку: рабочие обнаружили то, что сначала показалось им металлическим ящиком, скрепленным ржавыми болтами. Рассмотрев поближе, они обнаружили, что это детский гроб с уникальной конструкцией, состоящий из двух толстых стеклянных окон, накрытых металлическим листом.

Рассмотрев поближе, они обнаружили, что это детский гроб с уникальной конструкцией, состоящий из двух толстых стеклянных окон, накрытых металлическим листом Фото: Ordonews

Открутив болты, рабочие обнаружили почти идеально сохранившееся тело маленькой белокурой девочки, одетой в кружевное платье с лепестками лаванды в волосах и крестиком из голубых вьюнков на груди. В руках она держала большой фиолетовый цветок паслена.

Тело было осмотрено, но никаких идентифицирующих деталей обнаружено не нашлось. Эксперты составили протокол и передали металлический гроб с ребенком владельцу гаража, который, согласно местным законам, взял на себя ответственность за погребение. При оформлении документов полиция назвала умершую Евой, а владелицу гаража — Мирандой.

Рабочие обнаружили почти идеально сохранившееся тело маленькой белокурой девочки, одетой в кружевное платье с лепестками лаванды в волосах и крестиком из голубых вьюнков на груди Фото: Arkeonews

Дальнейшее расследование показало, что гараж построили на территории кладбища "Odd Fellows", крупнейшего кладбища Сан-Франциско, которое было закрыто для захоронений в 1890 году, когда расширение города достигло крайних могил.

В 1923 году кладбище решили окончательно убрать, поскольку оно начало влиять на соседние районы: большинство останков эксгумировали и похоронили в общих могилах, некоторые тела забрали родственники для перезахоронения. Вероятно, гроб с девочкой оставили и забыли в путанице, и в конце концов он оказался под гаражом.

Эксперты передали металлический гроб с ребенком владельцу гаража, который, согласно местным законам, взял на себя ответственность за погребение Фото: Arkeonews

У девочки взяли образцы тканей и волос для анализа ДНК, который показал, что ее мать родилась на Британских островах, а анализ волос показал дефицит белка и сильное недоедание, вероятнее всего, из-за болезни или приема лекарства. Волонтеры исследовали городские архивы и нашли запись о захоронениях двухлетней девочки, по имени Эдит Говард Кук, умершей в октябре 1876 года от сильного истощения.

Ее родителями были Горацио Нельсон и Эдит Скауфи Кук, также удалось отыскать живых родственников. Тайна загадочного захоронения окончательно разгадана почти через 150 лет благодаря усилиям волонтеров и ученых.

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