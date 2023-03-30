Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Незвичайна дитяча труна знайдена в гаражі: вчені розкрили таємницю столітньої давності (фото)

найстаріше кладовище, Сан-Франциско, дитяча труна, спляча красуня, ремонтні роботи, аналіз днк, поховання
Фото: Wikimedia Commons | У 2016 році під час ремонтних робіт виявили дитячу труну з двома вікнами, яка містила добре збережене тіло дитини

Волонтери та експерти в Сан-Франциско розгадали столітню таємницю, пов'язану з відкриттям труни з тілом маленької дівчинки, знайденої під підлогою гаража у 2016 році.

Related video

У 2016 році під час ремонтних робіт виявили дитячу труну з двома вікнами, яка містила добре збережене тіло дитини. Розслідування виявило, що ця труна походить з найстарішого кладовища Сан-Франциско, яке закрили у 1890 році. Завдяки аналізу ДНК та архівним даним вдалося визначити ім’я та батьків дівчинки, повідомляють Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропустити найважливіші новини!

У 2016 році під час ремонту старого гаража у Сан-Франциско зробили дивовижну знахідку: робітники виявили те, що спочатку здалося їм металевим ящиком, скріпленим іржавими болтами. Розглянувши ближче, вони виявили, що це дитяча труна з унікальною конструкцією, яка складається з двох товстих скляних вікон, накритих металевим листом.

найстаріше кладовище, Сан-Франциско, дитяча труна, спляча красуня, ремонтні роботи, аналіз днк, поховання Fullscreen
Розглянувши ближче, вони виявили, що це дитяча труна з унікальною конструкцією, яка складається з двох товстих скляних вікон, накритих металевим листом
Фото: Ordonews

Відкрутивши болти, робітники виявили майже ідеально збережене тіло маленької білявої дівчинки, одягненої в мереживну сукню з пелюстками лаванди у волоссі і хрестиком з блакитних в’юнків на грудях. У руках вона тримала велику фіолетову квітку пасльону.

Тіло було оглянуто, але ніяких ідентифікуючих деталей виявлено не знайшлося. Експерти склали протокол і передали металеву труну з дитиною власнику гаража, який, згідно з місцевими законами, взяв на себе відповідальність за поховання. Під час оформлення документів поліція назвала померлу Євою, а власник гаража — Мірандою.

найстаріше кладовище, Сан-Франциско, дитяча труна, спляча красуня, ремонтні роботи, аналіз днк, поховання Fullscreen
Робітники виявили майже ідеально збережене тіло маленької білявої дівчинки, одягненої в мереживну сукню з пелюстками лаванди у волоссі і хрестиком з блакитних в"юнків на грудях
Фото: Arkeonews

Подальше розслідування показало, що гараж побудували на території кладовища "Odd Fellows", найбільшого кладовища Сан-Франциско, яке закрили для поховань у 1890 році, коли розширення міста досягнуло крайніх могил.

У 1923 році кладовище вирішили остаточно прибрати, оскільки воно почало впливати на сусідні райони: більшість останків ексгумували і поховали у спільних могилах, деякі тіла забрали родичі для перепоховання. Ймовірно, труну з дівчинкою залишили і забули в плутанині, і врешті-решт вона опинилася під гаражем.

найстаріше кладовище, Сан-Франциско, дитяча труна, спляча красуня, ремонтні роботи, аналіз днк, поховання Fullscreen
Експерти передали металеву труну з дитиною власнику гаража, який, згідно місцевих законів, взяв на себе відповідальність за поховання
Фото: Arkeonews

У дівчинки взяли зразки тканин і волосся для аналізу ДНК, який показав, що її мати народилася на Британських островах, а аналіз волосся показав дефіцит білка і сильне недоїдання, найімовірніше, через хворобу або прийом ліків. Волонтери дослідили міські архіви і знайшли запис про поховання дворічної дівчинки, на ім'я Едіт Говард Кук, яка померла в жовтні 1876 року від сильного виснаження.

Її батьками були Гораціо Нельсон і Едіт Скауфі Кук, також вдалося знайти живих родичів. Таємниця загадкового поховання остаточно розгадана майже через 150 років, завдяки зусиллям волонтерів та науковців.

найстаріше кладовище, Сан-Франциско, дитяча труна, спляча красуня, ремонтні роботи, аналіз днк, поховання Fullscreen
Розалія Ломбардо, донька сицилійського чиновника, померла 1920 року від пневмонії і настільки добре збереглася, що її прозвали "Сплячою красунею"
Фото: Arkeonews

Століття тому батьки нерідко бальзамували тіла своїх померлих дітей, як це було у випадку зі знаменитою мумією дитини в капуцинських катакомбах Палермо. Розалія Ломбардо, донька сицилійського чиновника, померла 1920 року від пневмонії і настільки добре збереглася, що її прозвали "Сплячою красунею".

Раніше Фокус розповідав про чоловіка з Перу, якого спіймали з 800-річною мумією в сумці.

Також ми писали про поховання двох англосаксів, яке досліджують вчені. Їх виявили ще в 1910-х роках.