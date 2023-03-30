Незвичайна дитяча труна знайдена в гаражі: вчені розкрили таємницю столітньої давності (фото)

Волонтери та експерти в Сан-Франциско розгадали столітню таємницю, пов'язану з відкриттям труни з тілом маленької дівчинки, знайденої під підлогою гаража у 2016 році.

Related video

У 2016 році під час ремонтних робіт виявили дитячу труну з двома вікнами, яка містила добре збережене тіло дитини. Розслідування виявило, що ця труна походить з найстарішого кладовища Сан-Франциско, яке закрили у 1890 році. Завдяки аналізу ДНК та архівним даним вдалося визначити ім’я та батьків дівчинки, повідомляють Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропустити найважливіші новини!

У 2016 році під час ремонту старого гаража у Сан-Франциско зробили дивовижну знахідку: робітники виявили те, що спочатку здалося їм металевим ящиком, скріпленим іржавими болтами. Розглянувши ближче, вони виявили, що це дитяча труна з унікальною конструкцією, яка складається з двох товстих скляних вікон, накритих металевим листом.

Розглянувши ближче, вони виявили, що це дитяча труна з унікальною конструкцією, яка складається з двох товстих скляних вікон, накритих металевим листом Фото: Ordonews

Відкрутивши болти, робітники виявили майже ідеально збережене тіло маленької білявої дівчинки, одягненої в мереживну сукню з пелюстками лаванди у волоссі і хрестиком з блакитних в’юнків на грудях. У руках вона тримала велику фіолетову квітку пасльону.

Тіло було оглянуто, але ніяких ідентифікуючих деталей виявлено не знайшлося. Експерти склали протокол і передали металеву труну з дитиною власнику гаража, який, згідно з місцевими законами, взяв на себе відповідальність за поховання. Під час оформлення документів поліція назвала померлу Євою, а власник гаража — Мірандою.

Робітники виявили майже ідеально збережене тіло маленької білявої дівчинки, одягненої в мереживну сукню з пелюстками лаванди у волоссі і хрестиком з блакитних в"юнків на грудях Фото: Arkeonews

Подальше розслідування показало, що гараж побудували на території кладовища "Odd Fellows", найбільшого кладовища Сан-Франциско, яке закрили для поховань у 1890 році, коли розширення міста досягнуло крайніх могил.

У 1923 році кладовище вирішили остаточно прибрати, оскільки воно почало впливати на сусідні райони: більшість останків ексгумували і поховали у спільних могилах, деякі тіла забрали родичі для перепоховання. Ймовірно, труну з дівчинкою залишили і забули в плутанині, і врешті-решт вона опинилася під гаражем.

Експерти передали металеву труну з дитиною власнику гаража, який, згідно місцевих законів, взяв на себе відповідальність за поховання Фото: Arkeonews

У дівчинки взяли зразки тканин і волосся для аналізу ДНК, який показав, що її мати народилася на Британських островах, а аналіз волосся показав дефіцит білка і сильне недоїдання, найімовірніше, через хворобу або прийом ліків. Волонтери дослідили міські архіви і знайшли запис про поховання дворічної дівчинки, на ім'я Едіт Говард Кук, яка померла в жовтні 1876 року від сильного виснаження.

Її батьками були Гораціо Нельсон і Едіт Скауфі Кук, також вдалося знайти живих родичів. Таємниця загадкового поховання остаточно розгадана майже через 150 років, завдяки зусиллям волонтерів та науковців.

Розалія Ломбардо, донька сицилійського чиновника, померла 1920 року від пневмонії і настільки добре збереглася, що її прозвали "Сплячою красунею" Фото: Arkeonews

Століття тому батьки нерідко бальзамували тіла своїх померлих дітей, як це було у випадку зі знаменитою мумією дитини в капуцинських катакомбах Палермо. Розалія Ломбардо, донька сицилійського чиновника, померла 1920 року від пневмонії і настільки добре збереглася, що її прозвали "Сплячою красунею".

Раніше Фокус розповідав про чоловіка з Перу, якого спіймали з 800-річною мумією в сумці.

Також ми писали про поховання двох англосаксів, яке досліджують вчені. Їх виявили ще в 1910-х роках.