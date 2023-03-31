Древнее бумаги. Археологи обнаружили тысячи бамбуковых и деревянных пластинок с надписями

Исследователи нашли тысячи бамбуковых пластинок с надписями, похожими на современные книги, которые относятся к категории китайских эпиграфических памятников позднего доимперского и раннеимперского периодов.

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Институт культурных реликвий и археологии провинции Юньнань объявил, что им удалось обнаружить более 10 000 древних бамбуковых и деревянных пластинок с надписями на одном из археологических участков, а именно Хебосуо, которой более 2 000 лет. Находится она в юго-западной китайской провинции Юньнань, пишет Arkeonews.

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Бамбук числился главным письменным материалом древности. Дерево же как пластинки для надписей стали использовать гораздо позже.

Бамбуковые или деревянные пластинки были скреплены вместе, чтобы создать "книги", на которых можно было писать и сворачивать, как свитки еще до изобретения и широкого использования бумаги.

Что касается найденных на археологическом памятнике, то около 2 000 из них происходят из династии Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.), 837 из них являются отпечатками печатей. В китайской историографии эпоха Хань считается одной из важнейших в истории Китая, поскольку именно в это время сформировался китайский этнос — ханцы, названный по имени этой династии.

В западных гробницах Хань на бамбуковых "книгах" часто встречаются литературные произведения, записи о сельском хозяйстве и медицине, но в этой находке большинство текстов имеют административное содержание.

Исследователи обращают особое внимание на отпечатки печатей, ведь они включают официальные печати из 20 из 24 уездов, находившихся под властью древнего царства Дянь. Позже в 109 году до н. э. Лю Че — седьмой император Китая из династии Хань (под именем У-ди или Ханьуди) — присоединил древнее государство к собственным территориям.

Что касается найденных на археологическом памятнике, то около 2 000 из них происходят из династии Хань (202 г. до н. э. — 220 г. н. э.), 837 из них являются отпечатками печатей Фото: Xinhua

На некоторых из этих табличках перечислены названия 12 уездов, среди которых "уезд Дянь Чи" и "уезд Цзянь Лин", когда-то принадлежавшие к префектуре Ичжоу, основавшей император У из династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.).

"Такие открытия являются доказательствами того, что Китай был единственной страной, состоящей из многоэтнических культур", — отметил исследователь Цзян.

Также там нашли части "Аналитики Конфуция", фундаментального философского пособия по конфуцианству.

Кроме того, содержание бумажек охватывает широкий спектр тем, включая судебные документы и тексты, связанные с административной системой, транспортом и этническими отношениями.

Археологи также обнаружили руины домов и руины дорог, указывающие на дороги шириной 12 метров на участке Хебосуо в городе Куньмин основного жилого района древнего региона Юньнань.

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