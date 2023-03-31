Древніші за папір. Археологи виявили тисячі бамбукових та дерев'яних пластинок з написами

Дослідникам вдалося виявити тисячі бамбукових пластинок із написами (своєрідних скріплених між собою прямокутників у вигляді книг) на археологічній ділянці Хебосуо, що належать до категорії китайських епіграфічних пам'яток пізнього доімперського та ранньоімперського періодів

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Інститут культурних реліквій та археології провінції Юньнань оголосив, що їм вдалося виявити понад 10 000 стародавніх бамбукових і дерев'яних пластинок з написами на одній з археологічних ділянок, а саме Хебосуо, якій понад 2 000 років. Знаходиться вона в південно-західній китайській провінції Юньнань, пише Arkeonews.

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Бамбук вважався основним письмовим матеріалом давнини. Дерево ж як пластинку для написів почали використовувати значно пізніше.

Бамбукові або дерев'яні пластинки були скріплені разом, щоб створити "книги", на яких можна було писати і згортати, як сувої ще до винайдення та широкого використання паперу.

Щодо знайдених на археологічній пам'ятці, то близько 2 000 з них походять із династії Хань (202 р. до н.е. — 220 р. н. е.), 837 з них є відбитками печаток. У китайській історіографії доба Хань вважається однією з найважливіших в історії Китаю, оскільки саме в цей час сформувався китайський етнос — ханці, названий за іменем цієї династії.

У західних гробницях Хань на бамбукових "книгах" часто зустрічаються літературні твори, записи про сільське господарство та медицину, але у цій знахідці більшість текстів мають адміністративний зміст.

Дослідники звертають особливу увагу на відбитки печаток, адже вони включають офіційні печатки з 20 з 24 повітів, що перебували під владою стародавнього царства Даюань. Пізніше у 109 році до н. е. Лю Че — сьомий імператор Китаю з династії Хань (під іменем У-ді або Ханьуді) — приєднав стародавню державу до власних територій.

Щодо знайдених на археологічній пам'ятці, то близько 2 000 з них походять із династії Хань (202 р. до н.е. — 220 р. н. е.), 837 з них є відбитками печаток Фото: Xinhua

На деяких з цих табличках перераховано назви 12 повітів, серед яких "повіт Дянь Чі" і "повіт Цзянь Лін", що колись належали до префектури Ічжоу, яку заснував імператор У з династії Хань (206 р. до н. е. — 220 р. н. е.).

"Такі відкриття є доказами того, що Китай був єдиною країною, яка складалася з багатоетнічних культур", — зазначив дослідник Цзян.

Також там знайшли частини "Аналітики Конфуція", фундаментального філософського посібника з конфуціанства.

Крім того, зміст папірців охоплює широкий спектр тем, включаючи судові документи і тексти, пов'язані з адміністративною системою, транспортом і етнічними відносинами.

Археологи також знайшли руїни будинків і руїни доріг, які вказують на дороги шириною 12 метрів на ділянці Хебосуо в міста Куньмін основного житлового району стародавнього регіону Юньнань.

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