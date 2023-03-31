Лучше недосолить. Соль является одним из основных факторов риска сердечных приступов и инсультов

Новое исследование связывает потребление соли с повышенным риском развития атеросклероза сердца и шеи.

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Будьте осторожны, ведь по словам ученых, употребление большого количества соли может привести к затвердеванию артерий. В новаторском исследовании впервые была изучена связь между высоким потреблением соли и атеросклерозом как в сердце, так и в артериях шеи. Хотя общеизвестно, что чрезмерное потребление соли вредно, новое исследование связало ее именно с закупоркой артерий сердца и шеи. Предыдущие исследования уже выявили соль как фактор, способствующий повышению риска сердечного приступа и инсульта. Атеросклероз возникает, когда в артериях накапливается бляшка, что приводит к их сужению. Это ухудшает приток крови к сердцу и мозгу, повышая вероятность инфаркта и инсульта, пишет Financial Expert.

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По словам доктора Йонаса Вуопио, ведущего автора исследования, сотрудника Каролинского института, это исследование стало первым, в котором изучалась корреляция между высоким потреблением соли и атеросклерозом как в сердце, так и в артериях шеи. Исследование продемонстрировало линейную зависимость, указывающую на то, что каждое увеличение потребления соли связано с увеличением атеросклероза. Полученные результаты были применимы даже при нормальном уровне артериального давления, что указывает на то, что соль может нанести вред еще до начала гипертонии. Доктор Вуопио подчеркнул, что полученные результаты подтверждают рекомендации Всемирной организации здравоохранения и других медицинских организаций, которые выступают за ограничение потребления соли до одной чайной ложки в день.

В заявлении для прессы доктор Вуопио также рекомендовал две стратегии снижения потребления соли. Во-первых, людям следует ограничить употребление поваренной соли, поскольку она связана с проблемами сердечно-сосудистого здоровья. Во-вторых, следует рассмотреть возможность замены соли, которая на 100% состоит из хлорида натрия, на заменитель соли, состоящий на 70-80% из хлорида натрия и на 20-30% из хлорида калия. Доктор Вуопио отметил, что хорошо спланированные исследования продемонстрировали благотворное влияние такого подхода на здоровье сердца.

В данном исследовании средний возраст участников составлял 58 лет, и 52% из них были женщины. После поправки на возраст, пол и место проведения исследования ученые проанализировали связь между постепенным увеличением потребления соли и атеросклерозом. Результаты показали, что увеличение потребления соли связано с постепенным развитием атеросклероза как в шейных, так и в сердечных артериях. Исследование показало, что с увеличением выделения натрия на 1 000 мг на 3% и 4% увеличивалась вероятность более серьезной категории бляшек сонных артерий, кальциевого балла коронарных артерий (КБКА) и стеноза коронарных артерий, соответственно.

В своем заявлении доктор Вуопио отметил, что полученные результаты свидетельствуют о том, что чем выше потребление соли, тем большее бремя атеросклеротических бляшек в артериях сердца и шеи. Эти результаты могут быть объяснены повышением артериального давления, вызванным диетой с высоким содержанием соли. Интересно, что результаты исследования совпадали даже при анализе участников с нормальным уровнем артериального давления (ниже 140/90 мм ртутного столба) или участников без истории сердечно-сосудистых заболеваний. Это говорит о том, что люди, не страдающие гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями, также должны следить за потреблением соли.

Ранее Фокус писал, что соль влияет на нас на генетическом уровне. Исследователи полагают, что она способна изменить поведение.