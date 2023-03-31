Краще недосолити. Сіль є одним з основних факторів ризику серцевих нападів та інсультів.

Нове дослідження пов'язує споживання солі з підвищеним ризиком розвитку атеросклерозу серця і шиї.

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Будьте обережні, адже за словами вчених, вживання великої кількості солі може призвести до затвердіння артерій. Хоча загальновідомо, що надмірне споживання солі шкідливе, нове дослідження пов'язало її саме із закупоркою артерій серця та шиї. Попередні дослідження вже виявили сіль як фактор, що сприяє підвищенню ризику серцевого нападу та інсульту. Атеросклероз виникає, коли в артеріях накопичується бляшка, що призводить до їх звуження. Це погіршує приплив крові до серця та мозку, підвищуючи ймовірність інфаркту та інсульту, пише Financial Expert.

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За словами доктора Йонаса Вуопіо, провідного автора дослідження, співробітника Каролінського інституту, це дослідження стало першим, у якому вивчали кореляцію між високим споживанням солі та атеросклерозом як у серці, так і в артеріях шиї. Дослідження продемонструвало лінійну залежність, яка вказує на те, що кожне збільшення споживання солі пов'язане зі збільшенням атеросклерозу. Отримані результати були застосовні навіть за нормального рівня артеріального тиску, що вказує на те, що сіль може завдати шкоди ще до початку гіпертонії. Доктор Вуопіо підкреслив, що отримані результати підтверджують рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних організацій, які виступають за обмеження споживання солі до однієї чайної ложки на день.

У заяві для преси доктор Вуопіо також рекомендував дві стратегії зниження споживання солі. По-перше, людям слід обмежити вживання кухонної солі, оскільки вона пов'язана з проблемами серцево-судинного здоров'я. По-друге, слід розглянути можливість заміни солі, яка на 100% складається з хлориду натрію, на замінник солі, який складається на 70-80% з хлориду натрію та на 20-30% з хлориду калію. Доктор Вуопіо зазначив, що добре сплановані дослідження продемонстрували благотворний вплив такого підходу на здоров'я серця.

У цьому дослідженні середній вік учасників становив 58 років, і 52% з них були жінки. Після поправки на вік, стать та місце проведення дослідження вчені проаналізували зв'язок між поступовим збільшенням споживання солі та атеросклерозом. Результати показали, що збільшення споживання солі пов'язане з поступовим розвитком атеросклерозу як у шийних, так і в серцевих артеріях. Дослідження показало, що зі збільшенням виділення натрію на 1 000 мг на 3% та 4% збільшувалася ймовірність серйознішої категорії бляшок сонних артерій, кальцієвого балу коронарних артерій (КБКА) і стенозу коронарних артерій, відповідно.

У своїй заяві доктор Вуопіо зазначив, що отримані результати свідчать про те, що чим вищим є споживання солі, тим більший тягар атеросклеротичних бляшок в артеріях серця та шиї. Ці результати можуть бути пояснені підвищенням артеріального тиску, спричиненим дієтою з високим вмістом солі. Цікаво, що результати дослідження збігалися навіть при аналізі учасників з нормальним рівнем артеріального тиску (нижче 140/90 мм ртутного стовпчика) або учасників без історії серцево-судинних захворювань. Це свідчить про те, що люди, які не страждають на гіпертонію або серцево-судинні захворювання, також повинні стежити за споживанням солі.

Раніше Фокус писав, що сіль впливає на нас на генетичному рівні. Дослідники вважають, що вона здатна змінити поведінку.