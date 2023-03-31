Древнее Стоунхенджа и египетских пирамид. Что обнаружили ученые в пустыне Саудовской Аравии

Эти резные фигуры предшествуют египетским пирамидам и Стоунхенджу, а также являются одними из старейших в мире крупномасштабных 3D-изображений животных.

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В одной из тринадцати провинций Эль-Джуф на северо-западе пустыни Саудовской Аравии находится 21 огромная 3D-резьба на поверхности скалы. Эти изображения верблюдов и лошадей были обнаружены еще в 2018 году. Сначала археологи полагали, что им около 2 000 лет. Однако дальнейшие исследования показали, что они, вероятно, появились раньше египетских пирамид и даже Стоунхендж, пишет IFLScience.

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Экстремальные погодные условия в суровой пустыне не смогли полностью повредить рисунки, поэтому все еще можно распознать на них в натуральную величину преимущественно верблюдов, а также ишаков и лошадей.

Считается, что удивительно точные и подробные работы изображают нескольких верблюдов во время брачного периода с выпуклыми шеями и круглыми животами, что может свидетельствовать о культурных связях этого места с временами года или с плодородием.

В период неолита землю вокруг скал покрывали деревья и озера, возможно, служили водопоем для диких верблюдов, изображенных на скале. Поскольку до 1200 г. до н. э. этих животных не одомашнили, местные жители, вероятно, охотились на диких верблюдов в окрестностях.

Специалисты предполагают, что рисунки вырезаны инструментами из кремня, как камень, который должны привезти по меньшей мере с расстояния 14,5 километров. Считалось, что на вырезание каждого из них уходило от 10 до 15 дней, а их символизм создавал своеобразное место для общих встреч для древних людей неолита.

Местами резные фигуры словно наслоены друг на друга, что свидетельствует о необходимости определенных "подмостей" при создании. Кроме того, на месте не удалось найти никаких признаков керамики или металлических инструментов, что заставило исследователей заключить возраст 2 000 лет. Но он не совсем таков.

Сложности с датированием каменной резьбы привели к тому, что первая оценка основывалась на предположении о родстве с резной скалой в Петре, Иордания, считавшейся работой набатейцев, современников римлян.

Однако в 2022 году исследователи подробно описали ряд тестов, проведенных на этом месте с целью установления более точного возраста. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия и люминесцентная датировка использовали, чтобы определить саму породу. Для определения возраста останков животных использовали радиоуглеродную датировку. Кроме того, специалисты подробнее изучили материал эрозии и следов от инструментов.

Результаты исследования поразили ученых. Оказывается, возраст наскальных рисунков составляет от 7 000 до 8 000 лет, что значительно больше, чем 5 000 лет Стоунхенджу в Великобритании.

Ранее Фокус рассказывал, что пирамиды — не самые большие постройки Древнего Египта, ведь их бы превзошел неоконченный обелиск.

А также мы писали о том, что ученые изучают странные наскальные рисунки, чтобы понять, когда и почему именно древние люди начали рисовать единорогов.