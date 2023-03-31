Древніші за Стоунхендж та єгипетські піраміди. Що виявили вчені в пустелі Саудівської Аравії

Ці різьблені фігури передують єгипетським пірамідам і Стоунхенджу, а також є одними з найстаріших у світі великомасштабних 3D-зображень тварин.

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В одній із тринадцяти провінцій Ель-Джуф на північному заході пустелі Саудівської Аравії знаходиться 21 величезне 3D-різьблення на поверхні скелі. Ці зображення верблюдів і коней виявили ще у 2018 році. Спочатку археологи думали, що їм близько 2 000 років. Однак подальші дослідження показали, що вони, ймовірно, з'явилися раніше за єгипетські піраміди і навіть Стоунхендж, пише IFLScience.

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Екстримальні погодні умови в суворій пустелі не змогли повністю пошкодити малюнки, а тому все ще можна розпізнати на них в натуральну величину переважно верблюдів, а також віслюків та коней.

Вважається, що дивовижно точні та детальні роботи зображують кількох верблюдів під час шлюбного періоду — з випуклими шиями та круглими животами, що може свідчити про культурні зв'язки цього місця з порами року або з родючістю.

У період неоліту землю навколо скель покривали дерева та озера, які, можливо, слугували водопоєм для диких верблюдів, зображених на скелі. Оскільки до 1200 року до н. е. цих тварин не одомашнили, місцеві жителі, ймовірно, полювали на диких верблюдів в околицях.

Фахівці припускають, що малюнки вирізьблені інструментами з кременю, як от камінь, який мали б привезти щонайменше з відстані 14,5 кілометрів. Вважалося, що на вирізання кожного з них витрачалося від 10 до 15 днів, а їхній символізм створював своєрідне місце спільних зустрічей для древніх людей неоліту.

Місцями різьблені фігури наче нашаровані одна на одну, що свідчить про необхідність певного "риштування" під час створення. Крім того, на місці не вдалося знайти жодних ознак кераміки чи металевих інструментів, що змусило дослідників зробити висновок про вік 2 000 років. Але він не зовсім такий.

Складнощі з датуванням кам'яної різьби призвели до того, що перша оцінка ґрунтувалася на припущенні про спорідненість з різьбленою скелею в Петрі, Йорданія, яку вважали роботою набатейців, сучасників римлян.

Однак у 2022 році дослідники детально описали низку тестів, проведених на цьому місці з метою встановлення точнішого віку. Рентгенофлуоресцентна спектрометрія та люмінесцентне датування використали, щоб визначити саму породу. Для визначення віку останків тварин використали радіовуглецеве датування. Крім цього, фахівці детальніше вивчили матеріал ерозії та слідів від інструментів.

Результати дослідження вразили науковців. Виявляється, що вік наскальних малюнків становить від 7 000 до 8 000 років, що значно більше, ніж 5 000 років Стоунхенджу у Великобританії.

Раніше Фокус розповідав, що піраміди — не найбільші будівлі Стародавнього Єгипту, адже їх би перевершив незакінчений обеліск.

А також ми писали про те, що вчені вивчають дивні наскельні малюнки, щоб зрозуміти, коли і чому саме древні люди почали малювати єдинорогів.