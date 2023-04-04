Зараженные смертью. Ученые предупреждают, что путешествующие мексиканские мумии опасны для людей

Исследователи предполагают, что, по крайне мере, одни из останков заражены грибком, который может нанести вред посетителям выставки.

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Шесть "Мумий Гуанахуато", датированных 1800-ми годами, на прошлой неделе были показаны на туристической выставке Tianguis Turistico 2023, проходившей в Мехико. Спустя несколько дней после выставки исследователи забили тревогу — ученые опасаются, что витрины, в которых были представлены останки, могли быть не герметичными, пишет Express.

Как правило, тела выставляются рядом с местом, где они были обнаружены, однако экспонаты Эль-Музея де лас Момиас ("Музей мумий") часто путешествуют по миру, например, в 2009 году они уже были показаны в США. Отметим, что речь идет о 111 мумиях Гуанохуато, некоторые из которых сохранили волосы, кожу и даже одежду. Исследователи полагают, что этому помог уникальный местный климат, почвы, богатые минералами, а в некоторых случаях бальзамирование.

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Известно, что тела были впервые захоронены во время вспышки холеры в 1833 году, в рамках усилий по борьбе с распространением инфекций. Однако теперь исследователи полагают, что данные экспонаты могут оказаться опасными для здоровья посетителей выставки. По словам сотрудников Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH), как минимум одна мумия из тех, что были представлены на выставке, колонизирована грибами и может представлять угрозу для посетителей.

Ученые предполагают, что витрины не были гермитичными Фото: Creative Commons/Russ Bowling

Сотрудники института отмечают, что не могут быть уверены в том, что витрины, в которых были выставлены мумии, в действительности были герметичными, а потому опасаются, что пораженные грибами останки могли навредить сотням посетителей выставки. Также исследователи отмечают, что организаторы выставки не обращались к исследователям за консультацией и не учли должным образом все риски, которые путешествующие мумии представляют для посетителей выставки.

Известно, что после захоронения тела были выкопаны в период между 1870 и 1958 года. Причиной, почему останки были выкопаны, послужил налог, который тогда действовал в Гуанохуато, и предполагал уплату за "вечное сохранение" останков. В результате часть тел извлекли из-под земли, а те, что оказались в лучшем состоянии, хранили в соседнем здании на кладбище.

Среди коллекций самая маленькая мумия в мире — плод беременной женщины Фото: Creative Commons/Asenetp

Уже к 20 веку останки людей стали чем-то вроде местной достопримечательности — предприимчивые работники кладбища брали с посетителей несколько песо, чтобы те могли взглянуть на мумифицированные останки. В 1969 году здание официально преобразовали в "Музей мумий", а с 2007 года здесь работает постоянная выставка, на которой представлены 59 экспонатов.

Одной из достопримечательностей коллекции считается мумифицированный плод беременной женщины, которая также стала жертвой холеры. Отметим, что данный экспонат также считается самой маленькой мумией в мире.

Ранее Фокус писал о том, что самой известной мумии Китая 2100 лет и время ее обходит стороной.