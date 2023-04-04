Заражені смертю. Вчені попереджають, що мексиканські мумії, що подорожують, небезпечні для людей

Дослідники припускають, що принаймні одні з останків заражені грибком, який може завдати шкоди відвідувачам виставки.

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Шість "Мумій Гуанахуато", датованих 1800-ми роками, минулого тижня були показані на туристичній виставці Tianguis Turistico 2023, що проходила в Мехіко. Через кілька днів після виставки дослідники забили на сполох — вчені побоюються, що вітрини, в яких були представлені останки, могли бути не герметичними, пише Express.

Зазвичай, тіла виставляються поруч із місцем, де вони були виявлені, проте експонати Ель-Музея де лас Моміас ("Музей мумій") часто подорожують світом, наприклад, у 2009 році вони вже були показані у США. Зазначимо, що йдеться про 111 мумій Гуанохуато, деякі з яких зберегли волосся, шкіру і навіть одяг. Дослідники вважають, що цьому допоміг унікальний місцевий клімат, ґрунти, багаті на мінерали, а в деяких випадках бальзамування.

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Відомо, що тіла були вперше поховані під час спалаху холери у 1833 році, в рамках зусиль боротьби з поширенням інфекцій. Однак тепер дослідники вважають, що ці експонати можуть виявитися небезпечними для здоров'я відвідувачів виставки. За словами співробітників Мексиканського національного інституту антропології та історії (INAH), як мінімум одна мумія з представлених на виставці колонізована грибами й може становити загрозу для відвідувачів.

Вчені припускають, що вітрини не були гермітичними Фото: Creative Commons/Russ Bowling

Співробітники інституту зазначають, що не можуть бути впевнені в тому, що вітрини, в яких були виставлені мумії, насправді були герметичними, а тому побоюються, що рештки, що вражені грибами, могли нашкодити сотням відвідувачів виставки. Також дослідники зазначають, що організатори виставки не зверталися до дослідників за консультацією та не врахували належним чином усі ризики, які представляють мумії для відвідувачів виставки.

Відомо, що після поховання тіла було викопано в період між 1870 і 1958 роками. Причиною, чому останки були викопані, став податок, який тоді діяв у Гуанохуато, і передбачав сплату за "вічне збереження" останків. В результаті частину тіл витягли з-під землі, а ті, що опинилися у кращому стані, зберігали у сусідній будівлі на цвинтарі.

Серед колекцій найменша мумія у світі – плід вагітної жінки. Фото: Creative Commons/Asenetp

Вже до 20 століття останки людей стали чимось на кшталт місцевої пам'ятки — заповзятливі працівники цвинтаря брали з відвідувачів кілька песо, щоб ті могли подивитись муміфіковані останки. 1969 року будівлю офіційно перетворили на "Музей мумій", а з 2007 року тут працює постійна виставка, на якій представлено 59 експонатів.

Однією з визначних пам'яток колекції вважається муміфікований плід вагітної жінки, яка також стала жертвою холери. Зазначимо, що цей експонат також вважається найменшою мумією у світі.

Раніше Фокус писав про те, що найвідомішої мумії Китаю 2100 років і час її обходить стороною.