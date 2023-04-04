Ешь и не толстей. Ученые обнаружили, что поздний ужин не навредит, если соблюдать одно правило

Новое исследование предполагает, что мы можем есть на ночь, не набирая вес и не вредя своему здоровью.

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Общеизвестный факт, что поздний прием пищи может привести к набору веса, а также вызвать проблемы со здоровьем. Однако теперь исследователи полагают, что это утверждение не совсем верно, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Королевского колледжа Лондона провели масштабное исследование, в котором приняли участие 80 тысяч взрослых жителей Великобритании. Исследователи рассмотрели различное время приема пищи и временные окна, в которые люди ели.

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Отметим, полные данные исследования планируют опубликовать до конца 2023 года, однако предварительные данные свидетельствуют о том, что некоторые из нас могут ужинать после 21:30 и это некоим образом не отразится на их здоровье или телосложении. Впрочем, это сработает лишь при одном условии — важно, чтобы человек, который привык поздно ужинать, также поздно и завтракал.

Суть в том, чтобы соблюдать 14-часовое окно голодания. То есть если вы ужинаете в 21.30, ваш завтрак не должен быть ранее чем в 11.30. Исследователи уверяют, что, во-первых, это полезно для обмена веществ, во-вторых, для здоровья целом, в-третьих, поможет сохранить фигуру. Результаты исследования свидетельствуют о том, что данный период голодания являлся эффективным для большинства участников исследования, не зависимо от того, во сколько они ужинали.

По словам автора исследования, профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, идея о том, что более ранние ужины полезны для нашего здоровья на самом деле базируется лишь на небольших исследованиях, в которых изучали в основном молодых людей. Но, главное — в них не учитывались интервалы между приемами пищи, а также время завтрака. А потому, по мнению Спектора, данные исследования демонстрируют лишь несущественное преимущество раннего ужина.

Профессор считает, что наиболее эффективным является ограниченный во времени прием пищи, который, как показывают исследования, полезен для нашего метаболизма, а также снижения веса. Спектор отмечает, что участники исследования, которые поздно ели, но все же выдерживали 14-часовою паузу между ужином и завтраком, заявляли о том, что у них больше энергии.

Исследователи предполагают, что это связано с нашими кишечными микробами, которые, видимо, имеют свой циркадный ритм и, так же как и мы, нуждаются в отдыхе. Ученые также предполагают, что мы можем сами решать, когда проводить этот 14-часовой перерыв, основываясь на своем графике. Однако важно также придерживаться 14-часового перерыва в еде, не перекусывать перед сном, стараться не завтракать рано и ложиться спать в течение двух часов после ужина.

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