Їж і не товстій. Вчені виявили, що пізня вечеря не нашкодить, якщо дотримуватись одного правила

Нове дослідження передбачає, що ми можемо їсти на ніч, не набираючи ваги і не шкодячи своєму здоров'ю.

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Загальновідомий факт, що пізнє вживання їжі може призвести до набору ваги, а також викликати проблеми зі здоров'ям. Однак тепер дослідники вважають, що це твердження є хибним, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Королівського коледжу Лондона провели масштабний аналіз, у якому взяли участь 80 тисяч жителів Великої Британії. Дослідники розглянули різний час вживання їжі та часові вікна, в які люди їли.

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Зазначимо, повні дані дослідження планують опублікувати до кінця 2023 року, проте попередні дані свідчать, що деякі з нас можуть вечеряти після 21:30 і це жодним чином не вплине на їхнє здоров'я або статуру. Втім, це спрацює лише за однієї умови — важливо, щоб людина, яка звикла пізно вечеряти, так само пізно і снідала.

Суть у тому, щоб дотримуватися 14-годинного вікна голодування. Тобто якщо ви вечеряєте о 21:30, ваш сніданок не повинен бути раніше ніж об 11:30. Дослідники запевняють, що, по-перше, це корисно для обміну речовин, по-друге, для здоров'я загалом, по-третє, допоможе зберегти фігуру. Результати дослідження свідчать, що цей період голодування був ефективним для більшості учасників дослідження, незалежно від того, о котрій вони вечеряли.

За словами автора дослідження, професора генетичної епідеміології Тіма Спектора, ідея про те, що ранні вечері корисні для нашого здоров'я насправді базується лише на невеликих дослідженнях, в яких вивчали переважно молодих людей. Але, головне — в них не враховувалися інтервали між вживанням їжі, а також час сніданку. А тому, на думку Спектора, дані дослідження демонструють лише несуттєву перевагу ранньої вечері.

Професор вважає, що найбільш ефективним є обмежене у часі вживання їжі, яке, як показують дослідження, є корисним для нашого метаболізму, а також зниження ваги. Спектор зазначає, що учасники дослідження, які пізно їли, але все ж витримували 14-годинну паузу між вечерею та сніданком, заявляли про те, що у них більше енергії.

Дослідники припускають, що це пов'язано з нашими кишковими мікробами, які, певно, мають свій циркадний ритм і, як і ми, потребують відпочинку. Проте вчені також припускають, що ми можемо самі вирішувати, коли проводити цю 14-годинну перерву, ґрунтуючись на своєму графіку. Однак важливо також дотримуватись 14-годинної перерви в їжі, не перекушувати перед сном, намагатися не снідати рано та лягати спати протягом двох годин після вечері.

Раніше Фокус писав про те, що названо мінімальну кількість кроків, необхідну людям на тиждень.