Байгунские трубы. Загадочные объекты в Китае, которые считают внеземными: что это на самом деле (фото)

Приверженцы теорий заговора считают, что эти трубы создали инопланетяне или представители древней неизвестной цивилизации.

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В провинции Цинхай в Китае еще в конце 90-х годов прошлого века ученые обнаружили на горе Байгуншань несколько десятков странных образований, которые были похожи на трубы и выходили из скальных пород. Первое более тщательное исследование этих образований, которые получили название Байгунские трубы было проведено только в начале 2000-х годов. С тех пор приверженцы теорий заговора считают, что эти трубы были созданы либо инопланетянами, либо представителями древней неизвестной человеческой цивилизации. Но на самом деле эти трубы имеют естественное происхождение, пишет IFLScience.

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Во время исследования горы Байгуншань в Китае, местные ученые в конце 90-х годов прошлого века обнаружили несколько десятков трубообразных объектов, которые выходили из скальных пород. Все они имели в диаметре примерно до 40 см и казалось, что это искусственно созданный объект. Изначально ученые предположили, что этим трубам примерно 5 тысяч лет.

Во время исследования горы Байгуншань в Китае, местные ученые в конце 90-х годов прошлого века обнаружили несколько десятков трубообразных объектов, которые выходили из скальных пород Фото: IFLScience

Последующий анализ этих труб показал, что они состоят из оксида железа с большим количеством диоксида кремния и окиси кальция. Но примерно 8% химического состава так и не были идентифицированы.

В начале 2000-х годов информация о находке стала общедоступной. Неизвестные 8% химического состава этих труб, наличие оксида железа, а также тот факт, что данные объекты действительно похожи на трубы, привели к тому, что приверженцы теории заговора стали утверждать о искусственном происхождении этих образований. Утверждалось (а некоторые из любителей теорий заговора так считают и сейчас), что эти трубы создали либо инопланетяне, либо представители древней неизвестной цивилизации. Тем более, что такие люди начали утверждать, что на самом деле эти трубы были созданы намного раньше, чем считается.

В какой-то мере конспирологи оказались правы, ведь некоторые ученые считают, что эти трубы появились сотни тысяч или даже несколько миллионов лет назад. Но ничего сверхъестественного в них нет, их не создали ни люди, ни представители внеземного разума, как показали дальнейшие исследования. Дело в том, что эти трубы образовались в результате природных геологических процессов.

В начале 2000-х годов информация о находке стала общедоступной. Неизвестные 8% химического состава этих труб, наличие оксида железа, а также тот факт, что данные объекты действительно похожи на трубы, привели к тому, что приверженцы теории заговора стали утверждать о искусственном происхождении этих образований Фото: IFLScience

Как показали исследования Байгунские трубы очень похожи по внешнему виду и составу на подобные образования, которые нашли в штате Луизиана, США. Американские геологи предположили, что данные трубы скорее всего являются окаменелыми остатками древних деревьев. Исследование китайских труб также выявило наличие растительных веществ, что привело к предположению, что и эти трубы когда-то были деревьями.

Ученые считают, что эти трубы скорее всего являются корнями древних деревьев, в которых отложения заменили древесину, и разные геологические процессы привели к сохранению внешней формы корня дерева. Но внутренняя часть оказалась пустой. Осадочные породы накапливались вокруг корней, прежде чем эти корни сгнили внутри, что и создало эффект пустой трубы. Позже эти образования вышли на поверхность горы в результате выветривания.

Хотя некоторые ученые предполагают, что эти трубы появились в результате трещин в скальной породе, которые заполнили богатые железом отложения, а вода помогла создать такую необычную форму.

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