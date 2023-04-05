Байгунські труби. Загадкові об'єкти в Китаї, які вважають неземними: що це насправді (фото)

Прихильники теорій змови вважають, що ці труби створили інопланетяни чи представники давньої невідомої цивілізації.

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У провінції Цинхай у Китаї ще наприкінці 90-х років минулого століття вчені виявили на горі Байгуншань кілька десятків дивних утворень, які були схожі на труби та виходили зі скельних порід. Перше ретельніше дослідження цих утворень, які отримали назву Байгунські труби, було проведено лише на початку 2000-х років. З того часу прихильники теорій змови вважають, що ці труби були створені або інопланетянами, або представниками давньої невідомої людської цивілізації. Але насправді ці труби мають природне походження, пише IFLScience.

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Під час дослідження гори Байгуншань у Китаї, місцеві вчені наприкінці 90-х років минулого століття виявили кілька десятків трубоподібних об'єктів, що виходили із скельних порід. Всі вони мали діаметр приблизно до 40 см і здавалося, що це штучно створений об'єкт. Спочатку вчені припустили, що цим трубам приблизно 5 тисяч років.

Під час дослідження гори Байгуншань у Китаї, місцеві вчені наприкінці 90-х років минулого століття виявили кілька десятків трубоподібних об'єктів, що виходили із скельних порід. Фото: IFLScience

Подальший аналіз цих труб показав, що вони складаються з оксиду заліза з великою кількістю діоксиду кремнію та оксиду кальцію. Але приблизно 8% хімічного складу так і не було ідентифіковано.

На початку 2000-х років інформація про знахідку стала загальнодоступною. Невідомі 8% хімічного складу цих труб, наявність оксиду заліза, а також той факт, що дані об'єкти справді схожі на труби, призвели до того, що прихильники теорії змови стали стверджувати про штучне походження цих утворень. Стверджувалося (а деякі з прихильників теорій змови так вважають і зараз), що ці труби створили або інопланетяни, або представники давньої невідомої цивілізації. Тим більше, що такі люди почали стверджувати, що насправді ці труби було створено набагато раніше, ніж вважається.

Якоюсь мірою конспірологи мали рацію, адже деякі вчені вважають, що ці труби з'явилися сотні тисяч або навіть кілька мільйонів років тому. Але нічого надприродного у них немає, їх не створили ні люди, ні представники позаземного розуму, як показали подальші дослідження. Річ у тім, що ці труби утворилися внаслідок природних геологічних процесів.

На початку 2000-х років інформація про знахідку стала загальнодоступною. Невідомі 8% хімічного складу цих труб, наявність оксиду заліза, а також той факт, що дані об'єкти справді схожі на труби, призвели до того, що прихильники теорії змов стали стверджувати про штучне походження цих утворень. Фото: IFLScience

Як показали дослідження Байгунські труби дуже схожі на вигляд і склад на подібні утворення, що знайшли в штаті Луїзіана, США. Американські геологи припустили, що ці труби, швидше за все, є скам'янілими залишками стародавніх дерев. Дослідження китайських труб також виявило наявність рослинних речовин, що призвело до припущення, що ці труби колись були деревами.

Вчені вважають, що ці труби швидше за все є корінням стародавніх дерев, у яких відкладення замінили деревину, і різні геологічні процеси сприяли збереженню зовнішньої форми кореня дерева. Але внутрішня частина виявилася порожньою. Осадові породи накопичувалися навколо коренів, перш ніж це коріння згнило всередині, що й створило ефект порожньої труби. Пізніше ці утворення вийшли на поверхню гори внаслідок вивітрювання.

Хоча деякі вчені припускають, що ці труби з'явилися в результаті тріщин у скельній породі, які заповнили багаті на залізо відкладення, а вода допомогла створити таку незвичайну форму.

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