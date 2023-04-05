Странное кольцо красного света, похожее на НЛО, появилось в небе над Италией: что это было (фото)

Огромное красное кольцо появилось недавно в ночном небе над Италией. Оно очень быстро появилось и так же быстро исчезло. Оказалось, оно не имеет отношения к инопланетянам.

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Кольцо красного света огромных размеров, которое было похоже на диск "летающей тарелки" инопланетян, несколько дней назад ярко вспыхнуло в ночном небе над Италией всего на доли секунды. Этот странный красный диск так быстро появился и исчез, что большинство людей, вероятно, пропустили это необычное зрелище. Хотя такие явления имеют природный характер, иногда люди относят их к появлению НЛО. Но на самом деле странное явление в атмосфере было вызвано электромагнитным импульсом от ближайшей грозы, пишет Live Science.

Абсолютно случайно итальянский фотограф Вальтер Бинотто смог запечатлеть необычное кольцо красного света в небе над городом Поссаньо на севере Италии несколько дней назад.

По словам Бинотто, который фотографирует разные атмосферные явления, это одна из самых больших структур, которые он когда-либо видел. Как оказалось красное кольцо, имело в диаметре примерно 360 км и не висело прямо над городом, а находилось немного дальше.

Эта кольцевая вспышка света известна ученым, как излучение света и очень низкочастотные возмущения из-за источников электромагнитных импульсов. Их принято называть ELVE (это акроним названия явления по-английски). Данное явление представляет собой редкий тип атмосферных возмущений, которые возникают в результате сильной электризации грозы. Это явление в свою очередь называется спрайт и по сути это особая красная молния.

По словам Бинотто, который фотографирует разные атмосферные явления, это одна из самых больших структур, которые он когда-либо видел. Как оказалось красное кольцо имело в диаметре примерно 360 км Фото: Live Science

Такие красные кольца образуются, когда электромагнитные импульсы выпускаемые молнией, попадают в ионосферу Земли на высоте от 80 до 644 км над поверхностью.

Их впервые обнаружили только 33 года назад из-за своей недолговечности в небе их редко можно увидеть с поверхности нашей планеты. Чаще всего их видят космические аппараты с орбиты.

Ученые считают, что новое изображение атмосферного явления является лучшим из когда-либо сделанных снимков с поверхности Земли.

По словам ученых, данный ELVE был создан электромагнитным импульсом, который появился в результате сильной грозы. Обычно молнии не излучают таких импульсов, потому что они не несут достаточного заряда. Но во время этой грозы появился необычайно мощный разряд, который был в 10 раз сильнее обычных разрядов молнии. Скорее всего этот разряд вызвал электрическую ударную волну, которая ударила в ионосферу. Когда электроны внутри электромагнитного импульса попадают в ионосферу, заряженные частицы возбуждают атомы азота, и получается красное свечение.

Подробно о таких молниях, как спрайты Фокус уже писал ранее.

Также Фокус писал о том, что в прошлом году в небе над Чили появились очень редкие красные молнии.