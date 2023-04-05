Дивне кільце червоного світла, подібне до НЛО, з'явилося в небі над Італією: що це було (фото)

Величезне червоне кільце з'явилася нещодавно в нічному небі над Італією. Воно дуже швидко з'явилося і так само швидко зникло. Виявилося, воно не має стосунку до інопланетян.

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Кільце червоного світла величезних розмірів, яке було схоже на диск "літаючої тарілки" інопланетян, кілька днів тому яскраво спалахнуло в нічному небі над Італією всього на секунди. Цей дивний червоний диск так швидко з'явився і зник, що більшість людей, мабуть, пропустили це незвичайне видовище. Хоча такі явища мають природний характер, іноді люди вважають їх НЛО. Але насправді дивне явище в атмосфері викликано електромагнітним імпульсом від найближчої грози, пише Live Science.

Абсолютно випадково італійський фотограф Вальтер Бінотто зміг сфотографувати незвичайне кільце червоного світла в небі над містом Поссаньо на півночі Італії кілька днів тому.

За словами Бінотто, який фотографує різні атмосферні явища, це одна з найбільших структур, яку він коли-небудь бачив. Як виявилося червоне кільце, мало в діаметрі приблизно 360 км і не висіло прямо над містом, а було трохи далі.

Цей кільцевий спалах світла відомий вченим, як випромінювання світла і дуже низькочастотні збурення через джерела електромагнітних імпульсів. Їх прийнято називати ELVE (це акронім назви явища англійською). Дане явище є рідкісним типом атмосферних збурень, які виникають в результаті сильної електризації грози. Це явище у свою чергу називається спрайтом і по суті це особлива червона блискавка.

За словами Бінотто, який фотографує різні атмосферні явища, це одна з найбільших структур, яку він коли-небудь бачив. Як виявилося, червоне кільце мало в діаметрі приблизно 360 км. Фото: Live Science

Такі червоні кільця утворюються, коли електромагнітні імпульси, що випускаються блискавкою, потрапляють в іоносферу Землі на висоті від 80 до 644 км над поверхнею.

Їх вперше виявили лише 33 роки тому через свою недовговічність у небі їх рідко можна побачити з поверхні нашої планети. Найчастіше їх бачать космічні апарати з орбіти.

Вчені вважають, що нове зображення атмосферного явища є найкращим із коли-небудь зроблених знімків із поверхні Землі.

За словами вчених, цей ELVE був створений електромагнітним імпульсом, який з'явився внаслідок сильної грози. Зазвичай блискавки не випромінюють таких імпульсів, тому що вони не мають достатнього заряду. Але під час цієї грози з'явився надзвичайно потужний розряд, який був у 10 разів сильніший за звичайні розряди блискавки. Швидше за все, цей розряд викликав електричну ударну хвилю, яка вдарила в іоносферу. Коли електрони всередині електромагнітного імпульсу потрапляють в іоносферу, заряджені частинки збуджують атоми азоту і виходить червоне світіння.

Докладно про такі блискавки, як спрайт Фокус вже писав раніше.

Також Фокус писав про те, що торік у небі над Чилі з'явилися дуже рідкісні червоні блискавки.