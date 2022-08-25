Спрайт, але не напій. У небі над Чилі з'явилися дуже рідкісні червоні блискавки (фото)

Учені відобразили яскраво-червоні смуги в небі поряд з астрономічною обсерваторією Ла-Сілья в пустелі Атакама.

Ці яскраво-червоні смуги є атмосферним явищем під назвою спрайт. Ці червоні блискавки з'являються з грозових хмар на висоті не менше 50 км. Але найцікавіше, що, на відміну від звичайної блискавки, спрайти йдуть вгору на десятки кілометрів, а не вниз до поверхні, пише ScienceAlert.

Астрономічна обсерваторія Ла-Сілья належить Європейській південній обсерваторії та знаходиться в пустелі Атакама, Чилі, на горі Ла-Сілья, висота якої складає 2 400 метрів. Поруч із цією обсерваторією ученим вдалося відобразити дуже рідкісні атмосферні явища — спрайти. Ці червоні блискавки, які являють собою величезну концентрацію електричних розрядів, з'являються високо над грозовими хмарами і несуть десятки кілометрів в атмосферу.

Фото: ESO

Фокус уже докладно писав про ці явища, які з'являються на висоті від 50 до 90 км над поверхнею Землі. Багато століть поспіль люди складали легенди про ці червоні блискавки, але вчені довгий час не звертали на спрайти належної уваги.

Тільки в 1989 році американським дослідникам вдалося вперше сфотографувати спрайти і з того часу вчені займаються їх вивченням. За останні понад 30 років ці спрайти потрапляли сотні разів в об'єктиви камер, їх навіть знімали з борту МКС, але червоні блискавки все ще залишаються дуже рідкісним явищем.

[ + – ] За останні понад 30 років ці спрайти потрапляли сотні разів в об'єктиви камер, їх навіть знімали з борту МКС (на фото), але червоні блискавки все ще залишаються дуже рідкісним явищем Фото: NASA

На новому знімку з Чилі здається, що спрайти низькі над горизонтом, але насправді це не так. Навколо червоних блискавок видно зелений відтінок атмосфери, який називається світінням повітря.

Це пов'язано з тим, що протягом дня сонячне світло вибиває електрони з азоту та кисню в атмосфері, а вночі ці електрони знову поєднуються з атомами та молекулами, і змушують їх світитися. Зазвичай світіння повітря можна побачити лише на дуже темному небі, де немає світлового забруднення.

Через те, що обсерваторія Ла-Сілья знаходиться над землею і тут немає світлового забруднення, це місце є ідеальним для спостереження за червоними блискавками.

[ + – ] Через те, що обсерваторія Ла-Сілья (на фото) знаходиться високо над землею і тут немає світлового забруднення, це місце є ідеальним для спостереження за червоними блискавками Фото: ESO

Також Фокус писав про ще один вид величезних блискавок, які мають синій колір та називаються гігантськими джетами. Вони також йдуть високо в атмосферу Землі та досягають космічного простору.

Як уже писав Фокус, на початку цього року в США зафіксували найдовшу блискавку в історії. Її довжина становила майже 800 км.

Нагадуємо, що вчені дійшли висновку, що сильні грози можуть змінювати атмосферу Землі.