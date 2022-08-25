Спрайт, но не напиток. В небе над Чили появились очень редкие красные молнии (фото)

Ученые запечатлели ярко-красные полосы в небе рядом с астрономической обсерваторией Ла-Силья в пустыне Атакама.

Эти ярко-красные полосы являются атмосферным явлением под названием спрайты. Это красные молнии появляются из грозовых облаков на высоте не менее чем 50 км. Но самое интересное, что в отличие от обычной молнии спрайты уходят вверх на десятки километров, а не вниз к поверхности, пишет ScienceAlert.

Астрономическая обсерватория Ла-Силья принадлежит Европейской южной обсерватории и находится в пустыне Атакама, Чили, на горе Ла-Силья, высота которой составляет 2400 метров. Рядом с этой обсерваторией ученым удалось запечатлеть очень редкие атмосферные явления – спрайты. Эти красные молнии, которые являют собой огромную концентрацию электрических разрядов появляются высоко над грозовыми облаками и уносятся ввысь на десятки километров в атмосферу.

Фото: ESO

Фокус уже подробно писал об этих явлениях, которые появляются на высоте от 50 до 90 км над поверхностью Земли. Много столетий подряд люди слагали легенды об этих красных молниях, но ученые долгое время не обращали на спрайты должного внимания.

Только в 1989 году американским исследователям удалось впервые сфотографировать спрайты и с тех пор ученые занимаются их изучением. За последние более 30 лет эти спрайты попадали сотни раз в объективы камер, их даже снимали с борта МКС, но красные молнии все еще остаются очень редким явлением.

[ + – ] За последние более 30 лет эти спрайты попадали сотни раз в объективы камер, их даже снимали с борта МКС (на фото), но красные молнии все еще остаются очень редким явлением Фото: NASA

На новом снимке из Чили кажется, что спрайты находятся низко над горизонтом, но на самом деле это не так. Вокруг красных молний также виден зеленоватый оттенок атмосферы, который называется свечением воздуха.

Это связано с тем, что в течение дня солнечный свет выбивает электроны из азота и кислорода в атмосфере, а ночью эти электроны снова объединяются с атомами и молекулами, и заставляют их светиться. Обычно свечение воздуха можно увидеть только на очень темном небе, где нет светового загрязнения.

Из-за того, что обсерватория Ла-Силья находится высоко над землей и здесь нет светового загрязнения, это место является идеальным для наблюдения за красными молниями.

[ + – ] Из-за того, что обсерватория Ла-Силья (на фото) находится высоко над землей и здесь нет светового загрязнения, это место является идеальным для наблюдения за красными молниями Фото: ESO

Также Фокус писал о еще одном виде огромных молний, которые имеют синий цвет и называются гигантскими джетами. Они также уходят высоко в атмосферу Земли и достигают космического пространства.

Как уже писал Фокус, в начале этого года в США зафиксировали самую длинную молнию в истории. Ее длина составила почти 800 км.

Напоминаем, что ученые пришли к выводу, что сильные грозы могут изменять атмосферу Земли.