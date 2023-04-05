Надежная защита от времени. Пещера Коске хранит сотни наскальных рисунков и трагическую историю

Пещера Коске известна хорошо сохранившимися примерами древнего пещерного искусства, на стенах которой изысканными росписями и рисунками изображено более 150 животных. Однако единственный вход в нее очень глубоко под водой.

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Пещера Коске находится на побережье Средиземного моря (Франция). Ее удалось открыть довольно поздно и совершенно случайно: дайвер Анри Коске обнаружил вход на глубине около 36 метров под водой. Однако ему понадобилось около 6 лет и немало неудачных попыток, чтобы в конце концов в 1991 году полностью преодолеть подводный тоннель, пишет IFLScience.

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Открытие пещеры вызвало настоящий бум и интерес у местного дайверского сообщества из-за загадочных рисунков внутри, а также из-за трагического случая. Трое дайверов заблудились в ней и не смогли выбраться. Как следствие, доступ в пещеру был ограничен.

К пещере ведет длинный туннель, вход в который находится на глубине 36 м. Затем нужно преодолеть довольно наклонный туннель, ведущий вверх к большой пещере. Верхняя ее часть находится над уровнем воды, что позволяет уберечь большую часть искусства от эрозии и повреждений.

К пещере ведет длинный тоннель, вход в который находится на глубине 36 м Фото: Вики

Внутри стены украшают рукотворные рисунки, изображения животных и большие резные отметки, что делает это место невероятно важным для археологии. Животные рассказывают нам о местной фауне, которая жила вместе с древними художниками. Недавнее погружение, проведенное Фондом Брэдшоу, обнаружило 177 разных животных, изображенных на стенах, принадлежащих к 11 разным видам. Это явление — уникальное для искусства того времени.

Исследователи уверены, что большая часть наскальной живописи была бы потеряна, если бы пещера не ушла под воду. Сегодня Коске — одна из важнейших достопримечательностей пещерного искусства палеолита на планете.

Результаты радиоуглеродной датировки показывают, что рисунки уходят от 27 000 лет до н. э. до 19 000 лет до н. э., когда уровень моря был значительно ниже. До поднятия уровня Средиземного моря вход находился на высоте около 100 метров над уровнем моря, но с этого момента его поглотили и похоронили местные воды.

Марсель — это местность, где нет других известных памятников палеолита, что удивительно и создает определенные дыры в нашей истории о давних миграциях людей. Однако здесь есть побережье, наполненное большими пещерами, погруженными под воду.

Если удалось обнаружить пещерную живопись в Коске, по всей вероятности, будущие открытия все еще продолжают дремать и ждать своих исследователей. Или они трагически погибнут в морях времени.

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