Надійна охорона від часу. Печера Коске зберігає сотні наскельних малюнків та трагічну історію

Печера Коске відома добре збереженими прикладами стародавнього печерного мистецтва, на стінах якої вишуканими розписами та малюнками зображено понад 150 тварин. А проте єдиний вхід в неї глибоко-глибоко під водою.

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Печера Коске знаходиться на узбережжі Середземного моря (Франція). Її вдалося відкрити доволі пізно і зовсім випадково: дайвер Анрі Коске виявив вхід на глибині близько 36 метрів під водою. Однак йому знадобилося близько 6 років та чимало невдалих спроб, щоб зрештою у 1991 році повністю подолати підводний тунель, пише IFLScience.

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Відкриття печери викликало справжній бум та інтерес у місцевої дайверської спільноти через загадкові малюнки всередині, а також через трагічний випадок. Троє дайверів заблукали в ній і не змогли вибратися. Як наслідок, доступ у печеру обмежили.

До печери веде довгий тунель, вхід в який знаходиться на глибині 36 м. Потім потрібно подолати доволі похилий тунель, що веде вгору до великої печери. Верхня її частина знаходиться над рівнем води, що дозволяє уберегти більшу частину мистецтва від ерозії та пошкоджень.

До печери веде довгий тунель, вхід в який знаходиться на глибині 36 м Фото: Вікіпедія

Всередині стіни прикрашають рукотворні малюнки, зображення тварин і великі вирізьблені позначки, що робить це місце неймовірно важливим для археології. Тварини розповідають нам багато про місцеву фауну, що жила разом із древніми художниками. Нещодавнє занурення, проведене Фондом Бредшоу, виявило 177 різних тварин, зображених на стінах, які належать до 11 різних видів. Це явище — унікальне для тогочасного мистецтва.

Дослідники впевнені, що більша частина наскельного живопису була б втраченою, якби печера не пішла під воду. Сьогодні Коске — одна з найважливіших пам'яток печерного мистецтва палеоліту на планеті.

Результати радіовуглецевого датування показують, що малюнки сягають від 27 000 років до н. е. до 19 000 років до н. е., коли рівень моря був значно нижчим. До підняття рівня Середземного моря вхід знаходився на висоті близько 100 метрів над рівнем моря, але відтоді його поглинули і поховали місцеві води.

Марсель — це місцевість, де немає інших відомих пам'яток палеоліту, що дивно і створює певні дірки в нашій історії про давні міграції людей. А проте тут є узбережжя, наповнене великими печерами, зануреними під воду.

Якщо вдалося виявити печерний живопис у Коске, цілком ймовірно, що майбутні відкриття все ще продовжують дрімати і чекати своїх дослідників. Або ж вони трагічно загинуть у морях часу.

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