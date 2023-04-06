Ушки на макушке. Шиншиллы помогли ученым решить многовековую медицинскую проблему

Особенности строения уха шиншилл помогли протестировать новую технологию для лечения ушных инфекций.

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Ушные инфекции – распространенное заболевание среди детей. Для их лечения врачи используют ушные трубки с середины 1800-х годов. Ушные трубки – это небольшие металлические или пластиковые цилиндры, вставляемые в барабанную перепонку для предотвращения скопления жидкости. Однако конструкция ушных трубок практически не изменилась, и при их удалении у небольшого процента пациентов они могут вызвать рубцы или потерю слуха. Кроме того, трубки часто используются вместе с пероральными антибиотиками, что приводит к устойчивости к антибиотикам. Для решения этих проблем группа исследователей под руководством Джоанны Айзенберг из Гарвардского университета разработала новую конструкцию ушной трубки, которая может произвести революцию в лечении ушных инфекций, пишет Inverse.

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Команда использовала алгоритм для создания более компактной и изогнутой конструкции, которая уменьшает образование рубцов и предотвращает прилипание бактериальных клеток к трубке. Новые ушные трубки обладают дополнительной способностью доставлять антибиотики непосредственно к инфицированному участку, что потенциально уменьшает количество необходимых лекарств. Эта инновация может привести к снижению доз антибиотиков и уменьшению устойчивости к антибиотикам.

Для тестирования новой конструкции исследователи использовали шиншилл, у которых ушные каналы по размеру и форме похожи на среднее ухо человека. Новые ушные трубки не оставляли рубцовой ткани в барабанных перепонках шиншилл после удаления и могли более эффективно доставлять антибиотики непосредственно в среднее ухо, снижая дозу лекарств, необходимых для лечения.

Исследователи надеются, что алгоритм, использованный для создания новой конструкции ушной трубки, может быть использован для усовершенствования других медицинских устройств, например, используемых при глазных инфекциях или гидроцефалии мозга. Он также может помочь в создании индивидуальных устройств, учитывающих особенности состояния каждого пациента.

Разработав новую конструкцию ушной трубки, которая уменьшает образование рубцов и доставляет антибиотики непосредственно в инфицированную область, команда под руководством Джоанны Айзенберг сделала важный шаг к более эффективному и действенному лечению ушных инфекций, особенно у детей, которые более подвержены хроническим ушным инфекциям.

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