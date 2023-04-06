Вушка на маківці. Шиншили допомогли вченим вирішити багатовікову медичну проблему

Особливості будови вуха шиншил допомогли протестувати нову технологію для лікування вушних інфекцій.

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Вушні інфекції — поширене захворювання серед дітей. Для їх лікування лікарі використовують вушні трубки із середини 1800-х років. Вушні трубки — це невеликі металеві або пластикові циліндри, що вставляються в барабанну перетинку для запобігання скупченню рідини. Однак конструкція вушних трубок практично не змінилася, і під час їх видалення у невеликого відсотка пацієнтів вони можуть спричинити рубці або втрату слуху. Крім того, трубки часто використовуються разом із пероральними антибіотиками, що призводить до стійкості до антибіотиків. Для вирішення цих проблем група дослідників під керівництвом Джоанни Айзенберг з Гарвардського університету розробила нову конструкцію вушної трубки, яка може зробити революцію в лікуванні вушних інфекцій, пише Inverse.

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Команда використовувала алгоритм для створення більш компактної і зігнутої конструкції, яка зменшує утворення рубців та запобігає прилипанню бактеріальних клітин до трубки. Нові вушні трубки мають додаткову здатність доставляти антибіотики безпосередньо до інфікованої ділянки, що потенційно зменшує кількість необхідних ліків. Ця інновація може призвести до зниження доз антибіотиків і зменшення стійкості до антибіотиків.

Для тестування нової конструкції дослідники використовували шиншил, у яких вушні канали за розміром та формою схожі на середнє вухо людини. Нові вушні трубки не залишали рубцевої тканини в барабанних перетинках шиншил після видалення та могли більш ефективно доставляти антибіотики безпосередньо в середнє вухо, знижуючи дозу ліків, необхідних для лікування.

Дослідники сподіваються, що алгоритм, використаний для створення нової конструкції вушної трубки, можна використати для вдосконалення інших медичних пристроїв, наприклад, тих, що використовуються при очних інфекціях або гідроцефалії мозку. Він також може допомогти у створенні індивідуальних пристроїв, що враховують особливості стану кожного пацієнта.

Розробивши нову конструкцію вушної трубки, яка зменшує утворення рубців і доставляє антибіотики безпосередньо в інфіковану ділянку, команда під керівництвом Джоанни Айзенберг зробила важливий крок до ефективнішого та дієвішого лікування вушних інфекцій, особливо в дітей, які більш схильні до хронічних вушних інфекцій.

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