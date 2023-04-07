Пейте дети молоко: ученые нашли доказательства употребления молока монгольскими аристократами

Таяние вечной мерзлоты в горах Восточной Евразии открывает новые страницы увлекательной истории Монгольской империи. Недавние исследования выявили свидетельства о рационе и образе жизни высокопоставленных лиц, похороненных на элитном кладбище в горах Хувсгел.

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Останки, хранившиеся более 800 лет благодаря минусовым температурам вечной мерзлоты, выявляют прямые доказательства потребления молока, чрезвычайно важного животного в культуре людей в высокогорных регионах восточной Евразии. Однако таяние вечной мерзлоты также делает исторические останки уязвимыми к мародерству, угрожая уничтожением замороженных археологических памятников еще до того, как их можно будет по достоинству оценить, сообщают IFLScience.

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Новое исследование открыло увлекательные подробности о Монгольской империи благодаря таянию вечной мерзлоты в горах Восточной Евразии. Исследовательская группа изучала остатки кладбища 13-го века на месте Хорога в горах Хувсгел, датируемого временем объединения Монгольской империи в 1206 году н. э.

Кладбище открыли в 2018 и 2019 годах, и на нем нашли тела 11 человек, похороненных с богатыми погребальными вещами и одетых в изысканные материалы, что свидетельствует об их высоком социальном статусе.

Одну женщину похоронили в берестяной шляпе и шелковых одеждах с изображением золотого пятипалого дракона, а протеомный анализ показал, что она пила молоко яков в течение своей жизни. Это открытие помогло подтвердить продолжительное использование яков в регионе и их связь с элитными правителями.

Золотое украшение, обнаруженное на кладбище, изображает Будду Фото: J. Bayarsaikhan

Исследователей особенно заинтересовал образ жизни и рацион этих аристократов Монгольской империи. Проанализировав белки, найденные в древнем зубном камне, они обнаружили прямые доказательства того, что эти люди пили молоко лошадей, овец, коз, коров и яков. Команда была особенно рада найти свидетельства о яках, поскольку это чрезвычайно важное животное в культуре людей в высокогорных регионах восточной Евразии, обеспечивающее высококалорийный источник пищи, густую шерсть для теплого текстиля и жир для полезных товаров, таких как свечи.

Команда была особенно рада найти свидетельства о яках, поскольку это чрезвычайно важное животное в культуре людей в высокогорных регионах восточной Евразии Фото: Alicia Ventresca-Miller

Таяние вечной мерзлоты, которая помогла ученым найти эти тела, также делает исторические останки более уязвимыми к мародерству. Поскольку почти каждое захоронение, которое можно найти на поверхности, недавно разрушили мародеры, исследователи опасаются, что замороженные археологические останки, как здесь, так и за ее пределами, могут уничтожить еще до того, как их можно будет оценить по достоинству, если температура продолжит расти, а вечная мерзлота будет деградировать дальше.

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