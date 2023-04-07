Пийте діти молоко: вчені знайшли докази вживання молока монгольськими аристократами

Танення вічної мерзлоти в горах Східної Євразії відкриває нові сторінки захопливої історії Монгольської імперії. Нещодавні дослідження виявили свідчення про раціон і спосіб життя високопоставлених осіб, похованих на елітному кладовищі в горах Хувсгел.

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Останки, що зберігалися понад 800 років завдяки мінусовим температурам вічної мерзлоти, виявляють прямі докази споживання молока яка, надзвичайно важливої тварини в культурі людей у високогірних регіонах східної Євразії. Однак танення вічної мерзлоти також робить історичні рештки вразливими до мародерства, загрожуючи знищенням заморожених археологічних пам'яток ще до того, як їх можна буде належно оцінити, повідомляють IFLScience.

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Нове дослідження відкрило захопливі подробиці про Монгольську імперію завдяки таненню вічної мерзлоти в горах Східної Євразії. Дослідницька група вивчала залишки кладовища 13-го століття на місці Хоріг в горах Хувсгел, що датується часом об'єднання Монгольської імперії в 1206 році н. е.

Кладовище відкрили у 2018 та 2019 роках, і на ньому знайшли тіла 11 осіб, похованих з багатими поховальними речами та одягнених у вишукані матеріали, що свідчить про їхній високий соціальний статус.

Одну жінку поховали в берестяному капелюсі і шовкових шатах із зображенням золотого п'ятипалого дракона, а протеомний аналіз показав, що вона пила молоко яків протягом свого життя. Це відкриття допомогло підтвердити довготривале використання яків у регіоні та їхній зв'язок з елітними правителями.

Золота прикраса, виявлена на кладовищі, зображає Будду Фото: J. Bayarsaikhan

Дослідників особливо зацікавив спосіб життя та раціон цих аристократів Монгольської імперії. Проаналізувавши білки, знайдені в стародавньому зубному камені, вони знайшли прямі докази того, що ці люди пили молоко коней, овець, кіз, корів і яків. Команда була особливо рада знайти свідчення про яків, оскільки це надзвичайно важлива тварина в культурі людей у високогірних регіонах східної Євразії, що забезпечує висококалорійне джерело їжі, густу шерсть для теплого текстилю і жир для корисних товарів, таких як свічки.

Команда була особливо рада знайти свідчення про яків, оскільки це надзвичайно важлива тварина в культурі людей у високогірних регіонах східної Євразії Фото: Alicia Ventresca-Miller

Танення вічної мерзлоти, яке допомогло вченим знайти ці тіла, також робить історичні рештки вразливішими до мародерства. Оскільки майже кожне поховання, яке можна знайти на поверхні, нещодавно зруйнували мародери, дослідники побоюються, що заморожені археологічні рештки, як тут, так і за її межами, можуть знищити ще до того, як їх можна буде належно оцінити, якщо температура продовжить зростати, а вічна мерзлота деградуватиме далі.

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