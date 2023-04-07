В вечной мерзлоте Канады нашли 30 000-летнюю мумию неизвестного зверя: ученые выяснили кто это (фото)

Золотодобытчики обнаружили комок мумифицированной плоти, который как оказалось был родственником известного сегодня животного.

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Несколько лет назад горняки, которые работают на золотых приисках в регионе Клондайк на территории Юкон в Канаде, нашли мумифицированный комок из меха, когтей и конечностей, который принадлежал неизвестному животному. Ученые из Центра интерпретации Юкон — Беренгия провели новый анализ мумифицированных останков, обнаруженных в вечной мерзлоте. Оказалось, что это животное является родственником известного сегодня грызуна, который умер во время спячки 30 тысяч лет назад, пишет Live Science.

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По словам палеонтологов, которые проводили изучение мумии древнего животного, анализ показал, что комок из шерсти, когтей и конечностей является впавшим в спячку и так и не проснувшимся арктическим (еще его называют американским или берингийским) сусликом. Эти грызуны до сих пор существуют и спустя 30 тысяч лет также живут на той же территории, где была обнаружена древняя мумия. В честь местности, где золотодобытчики обнаружили останки животного, ученые назвали суслика Хестер.

По словам палеонтологов, которые проводили изучение мумии древнего животного, анализ показал, что комок из шерсти, когтей и конечностей является впавшим в спячку и так и не проснувшимся арктическим (еще его называют американским или берингийским) сусликом Фото: Live Science

Ученые из Центра интерпретации Юкон — Беренгия, который является научно-выставочным центром в Юконе, вскоре останки этого древнего суслика будут выставлены на всеобщее обозрение в местном музее.

По словам палеонтологов, при первом осмотре древнего умершего существа не было сразу понятно, что это за животное.

Арктический (еще его называют американским или берингийским) суслик. Эти грызуны и сейчас обитают в Канаде Фото: Live Science

"Понять, что из себя представляет этот комок мумифицированной шерсти и плоти было очень сложно. Потом увидели маленькие лапки, когти, маленький хвост, уши и все встало на свои места. Когда мы поняли, что обнаружили древнего арктического суслика, мы были очень взволнованы и удивлены. Этот грызун бегал по территории нынешней Канады 30 тысяч лет назад. Это неверотяно", — говорит палеонтолог Грант Зазула.

Ученые предполагают, что скорее всего этот суслик умер, когда находился в состоянии спячки. Сейчас ученые уже знают, что ныне живущие арктические суслики сворачиваются в клубок, когда впадают в спячку в своих подземных берлогах.

Исследователи хотели изучить насколько хорошо сохранились внутренности умершего суслика, но побоялись развернуть этот комок из шерсти, ведь таким образом он мог быть поврежден. Поэтому ученые сделали рентгеновские снимки останков.

Исследователи хотели изучить насколько хорошо сохранились внутренности умершего суслика, но побоялись развернуть этот комок из шерсти, ведь таким образом он мог быть поврежден. Поэтому ученые сделали рентгеновские снимки останков Фото: Live Science

Изначально ученые предположили, что состояние костей древнего животного вероятно очень плохое из-за исчезновения кальция по прошествии нескольких десятков тысяч лет. Но оказалось, что скелет суслика находится в хорошем состоянии и это животное выглядело, как современный живой свернувшийся клубком грызун.

Кстати, в регионе Клондайк часто находят мумии разных древних животных. Например, летом прошлого года здесь обнаружили хорошо сохранившуюся мумию детеныша мамонта, который жил также примерно 35 тысяч лет назад. Об этой находке Фокус уже подробно писал. По словам ученых, это наиболее целая мумия млекопитающего, которую когда-либо находили в Северной Америке.

А 7 лет назад здесь же обнаружили мумию детеныша древнего волка, который жил 57 тысяч лет назад.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили в США уникально сохранившиеся останки древнего хищника. Смилодон — это вымерший вид древних котовых, известный своими огромными зубами.