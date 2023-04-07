У вічній мерзлоті Канади знайшли 30 000-річну мумію невідомого звіра: вчені з'ясували, хто це (фото)

Золотодобувачі виявили згорток муміфікованої плоті, яка, як виявилося, була родичем відомої сьогодні тварини.

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Кілька років тому гірники, які працюють на золотих копальнях у регіоні Клондайк на території Юкон у Канаді, знайшли муміфікований згорток з хутра, пазурів та кінцівок, що належали невідомій тварині. Вчені з Центру інтерпретації Юкон-Беренгія провели новий аналіз муміфікованих останків, виявлених у вічній мерзлоті. Виявилося, що ця тварина є родичем відомого сьогодні гризуна, який помер під час сплячки 30 тисяч років тому, пише Live Science.

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За словами палеонтологів, які проводили вивчення мумії стародавньої тварини, аналіз показав, що згорток з вовни, кігтів і кінцівок є арктичним (ще його називають американським або берингійським) ховрахом, що впав у сплячку. Ці гризуни досі існують і через 30 тисяч років також мешкають на тій же території, де було виявлено давню мумію. На честь місцевості, де золотодобувачі виявили останки тварини, вчені назвали ховраха Хестер.

За словами палеонтологів, які проводили вивчення мумії стародавньої тварини, аналіз показав, що згорток з шерсті, кігтів і кінцівок є арктичним (ще його називають американським або берингійським) ховрахом, що впав у сплячку. Фото: Live Science

Вчені з Центру інтерпретації Юкон-Беренгія, який є науково-виставковим центром у Юконі, незабаром останки цього стародавнього ховраха будуть виставлені на загальний огляд у місцевому музеї.

За словами палеонтологів, при першому огляді давньої померлої істоти не було зрозуміло, що це за тварина.

Арктичний (ще його називають американським чи берінгійським) ховрах. Ці гризуни і зараз мешкають у Канаді Фото: Live Science

"Зрозуміти, що з себе представляє цей клубок муміфікованої вовни та плоті було дуже складно. Потім побачили маленькі лапки, пазурі, маленький хвіст, вуха і все стало на свої місця. Коли ми зрозуміли, що виявили стародавнього арктичного ховраха, ми були дуже схвильовані і здивовані. Цей гризун бігав територією нинішньої Канади 30 тисяч років тому. Це неймовірно", — каже палеонтолог Грант Зазула.

Вчені припускають, що швидше за все цей ховрах помер, коли перебував у стані сплячки. Зараз вчені вже знають, що арктичні ховрахи, що нині живуть, згортаються в клубок, коли впадають у сплячку у своїх підземних барлогах.

Дослідники хотіли вивчити наскільки добре збереглися кості померлого ховраха, але побоялися розгорнути цей згорток з вовни, адже таким чином він міг бути пошкоджений. Тому вчені зробили рентгенівські знімки останків.

Дослідники хотіли вивчити наскільки добре збереглися кості померлого ховраха, але побоялися розгорнути цей згорток з вовни, адже таким чином він міг бути пошкоджений. Тому вчені зробили рентгенівські знімки останків Фото: Live Science

Спочатку вчені припустили, що стан кісток давньої тварини ймовірно дуже поганий через зникнення кальцію після декількох десятків тисяч років. Але виявилося, що скелет ховраха знаходиться в хорошому стані і ця тварина виглядала, як сучасний живий згорнутий клубком гризун.

До речі, у регіоні Клондайк часто знаходять мумії різних стародавніх тварин. Наприклад, влітку минулого року тут виявили добре збережену мумію дитинчати мамонта, яке жило також приблизно 35 тисяч років тому. Про цю знахідку Фокус вже докладно писав. За словами вчених, це найбільш ціла мумія ссавця, яку будь-коли знаходили в Північній Америці.

А 7 років тому тут же виявили мумію дитинчати древнього вовка, яке жило 57 тисяч років тому.

Як уже писав Фокус, вчені виявили в США залишки стародавнього хижака, що унікально збереглися. Смілодон — це вимерлий вид древніх котячих, відомий своїми величезними зубами.