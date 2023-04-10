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Технологии и наука

Спаси и Сохрани. Христианские фрески в Судане рассказывают о войне

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Фото: University of Warsaw | Несколько комнат украшает коллекция фресок с изображениями Христа, Архангела Михаила, Марии и изображениями нубийского правителя

Столица государства Макурия и древний город средневековой Нубии в современном Судане Старая Донгола находилась на восточном берегу Нила, где караваны начинали свое путешествие через пустыню в другие страны.

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Исследователи проводили раскопки на развалинах Старой Донголы и обнаружили дорого украшенные христианские фрески. Известно, что этот город зародился в IV-V веках н. е. сначала как крепость. Позднее, с распространением христианства в Нубии, город столицей государства Макурия, где также возвели несколько церквей, пишет HeritageDaily.

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Древнее государство Мукурра возникло в 5 веке нашей эры после распада нубийского королевства Куш. Своего расцвета она достигла между 9 и 11 веками нашей эры и простиралась от Третьего порога Нила до Абу-Хамада, а также на некоторые регионы северного Кордофана.

Начиная с 1964 года, раскопками города Старая Донгола занимались польские археологи.

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Исследователям удалось встретить подземное помещение и комплекс сводов и куполов, построенных из сырцового кирпича, датируемых 16-19 веком нашей эры.
Фото: University of Warsaw

Археологи из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета проводят исследовательский проект под названием "UMMA — Урбанистическая метаморфоза общины средневековой африканской столицы".

Благодаря им исследователям удалось встретить подземное помещение и комплекс сводов и куполов, построенных из сырцового кирпича, датируемых 16-19 веком нашей эры в период Сеннарского султаната.

Это феодальное государство, существовавшее на территории современного Судана в XVI-XIX веках. Она состояла из Сеннара и долины Нила от границы с Египтом до устья Голубого Нила, включая исторический регион Кордофан.

Несколько комнат украшает коллекция фресок с изображениями Христа, Архангела Михаила, Марии и изображениями нубийского правителя. Сопровождают произведения искусства надписи, одна из которых несколько раз упоминает царя Давида и просит Бога защитить город.

Археологи делятся: "Он был одним из последних правителей христианской Макурии, чье правление знаменует начало конца царства. По неизвестным причинам царь Давид напал на Египет, захотевший отомстить и вторгся в Нубию, завоевав впервые в истории Донголу. Возможно, фреску создали, когда мамлюкская армия приближалась к городу или осаждала его".

Помещение, в котором были обнаружены надписи, напоминает склеп и находится на глубине нескольких метров от средневекового уровня земли. Она расположена рядом с большим монументальным зданием, которое, по мнению исследователей, было кафедральным собором Донголы под названием "Великая церковь Иисуса". О ней упоминается в исторических текстах.

Исследователи смогли обнаружить фрески, а также сохранить их. Команда реставраторов работала под руководством Магдалины Скаржинской, магистра искусств.

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