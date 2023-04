Спаси і Сохрани. Християнські фрески в Судані розповідають про війну

Столиця держави Мукурра та стародавнє місто середньовічної Нубії в сучасному Судані Стара Донгола знаходилася на східному березі Нілу, в місці, де каравани розпочинали свою подорож через пустелю в інші країни.

Related video

Дослідники проводили розкопки на руїнах Старої Донголи та виявили дорого прикрашені християнські фрески. Відомо, що це місто зародилося в IV–V століттях н. е. спочатку як фортеця. Пізніше, з поширенням християнства у Нубії воно стало столицею держави Мукурра, де також звели кілька церков, пише HeritageDaily.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Стародавня держава Мукурра виникла у 5 столітті нашої ери після розпаду нубійського королівства Куш. Свого розквіту вона досягла між 9 і 11 століттями нашої ери і простягалася від Третього порогу Нілу до Абу-Хамада, а також на деякі регіони північного Кордофану.

Починаючи від 1964 року розкопками міста Стара Донгола займалися польські археологи.

Дослідникам вдалося натрапити на підземне приміщення і комплекс склепінь і куполів, побудованих з сирцевої цегли, які датуються 16-19 століттям нашої ери Фото: University of Warsaw

Археологи з Центру середземноморської археології Варшавського університету проводять дослідницький проєкт під назвою "UMMA — Urban Metamorphosis of the community of a Medieval African capital city" (Урбаністична метаморфоза громади середньовічної африканської столиці).

Завдяки їм дослідникам вдалося натрапити на підземне приміщення і комплекс склепінь і куполів, побудованих з сирцевої цегли, які датуються 16-19 століттям нашої ери в період Сеннарського султанату.

Це феодальна держава, що існувала на території сучасного Судану у XVI-XIX століттях. Вона складалася з власне Сеннару та долину Нілу від кордону з Єгиптом до гирла Блакитного Нілу, включно з історичним регіоном Кордофан.

Кілька кімнат прикрашає колекція фресок із зображеннями Христа, архангела Михаїла, Марії та зображеннями нубійського правителя. Супроводжують витвори мистецтва написи, один з яких кілька разів згадує царя Давида і просить Бога захистити місто.

Археологи діляться: "Він був одним з останніх правителів християнської Макурри, чиє правління знаменує початок кінця царства. З невідомих причин цар Давид напав на Єгипет, який захотів відплатити і вторгся в Нубію, завоювавши вперше в його історії Донголу. Можливо, фреску створили, коли мамлюкська армія наближалася до міста або брала його в облогу".

Приміщення, в якому виявили написи, нагадує склеп і знаходиться на глибині кількох метрів від середньовічного рівня землі. Вона розташована поруч з великою монументальною будівлею, яка, на думку дослідників, була кафедральним собором Донголи під назвою "Велика церква Ісуса". Про неї згадується в історичних текстах.

Дослідники змогли віднайти фрески, а також зберегти їх. Команда реставраторів працювала під керівництвом Маґдалени Скаржинської, магістра мистецтв.

Раніше Фокус розповідав про знайдений зв'язок між Сабейським та Ізраїльським царствами часів царя Соломона та цариці Савської.

А також ми писали про розкопки на найбільшій споруді Константинополя. Скромні руїни споруди, яка колись була найбільшою церквою Константинополя і побудована на зразок храму Соломона в Єрусалимі, розташовані в невеликому парку прямо посеред стамбульського району Фатіх.