Наследие гарамантов: что известно об уникальных гробницах в самом сердце Сахары

Загадочная и могучая цивилизация гарамантов когда-то процветала на территории величайшей пустыни. Хотя она покорила Сахару и властвовала над соседями, о них мало что известно.

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Несмотря на то, что греческий историк Геродот впервые упомянул о Гарамантиде в 5 веке до н. э., многое о них остается окутанным тайной. Однако недавние археологические раскопки в таких местах, как Вади-Аджал, пролили новый свет на их культуру и верование, в частности на увлечение потусторонними ритуалами и строительство пирамидальных гробниц, напоминающих находившиеся в Древнем Египте, сообщают Heritage Daily.

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Археологические находки в Вади-Аджале указывают на то, что гараманты поселились в регионе Феццан на юге Ливии около 1100 до нашей эры. Их цивилизация росла и процветала благодаря сложной и разветвленной ирригационной системе, известной как "фоггара". Эта система позволила успешному ведению сельского хозяйства в пустынных регионах, где не было значительных водоемов, которые поддерживали бы большое количество населения. Потомками этого народа считаются туареги, использующие письменность своих предков.

Гараманты это античный народ, существовавший с VI века до н. э. по VIII век н. э. Греческий историк и географ Геродот впервые упомянул о гарамантах в 5 веке до нашей эры, описывая их как "очень многочисленное племя", живущее в оазисе в пустыне Сахара, расположенном за тридцать дней пути к югу от Лотофагов. Геродот также рассказывал, как гараманты охотились на "ефиопов, живших в пещерах" на колесницах, вероятнее всего, на народ тубу с гор Тибести. Наскальные рисунки свидетельствуют о европеоидном облике гарамантов, что, возможно, говорит об их связях с пеласгами.

На пике своего расцвета царство Гарамантов охватывало около 180 000 квадратных километров со столицей Гарама в регионе Вади-эль-Агиал, также известном как Вади-эль-Хая. Этот регион представляет собой длинную долину, окруженную Эрг Убари (Песчаным морем), а с южной стороны — Мессак Саффатет, засушливым плато.

Большинство поселений и достопримечательностей гарамантов, в частности Гарама, Зинхекра (бывшая столица), Королевский некрополь, Хараиг, Убари, Хатия, Кса-Бинт-Бая и Баб-эль-Макнуса были расположены в Вади-эль-Агиал. О вере гарамантов в потустороннюю жизнь, подобную вере древних египтян, свидетельствуют их погребальные ритуалы и погребальные памятники. Они строили пирамидальные некрополи, такие как Хараиг, состоявший из 80 квадратных и прямоугольных пирамид из глиняного кирпича, некоторые из которых достигали высоты от 3 до 4 метров.

Они строили пирамидальные некрополи, такие как Хараиг, состоявший из 80 квадратных и прямоугольных пирамид из глиняного кирпича, некоторые из которых достигали высоты от 3 до почти 4 метров Фото: Wikimedia Commons

Подобный некрополь, состоящий из пирамидальных гробниц, найден в Эль-Хатии. В общей сложности он содержал 25 усеченных памятников пирамидальной формы. Археоастрономические исследования предполагают, что гробницы могли быть ориентированы на звездные созвездия. Царский некрополь к югу от Германии содержит более 100 сгруппированных гробниц из мастаб (тип гробниц древнеегипетской знати) и круглых курганов, украшенных стелами и погребальными "столами для жертвоприношений" для культа мертвых. Большинство стел украшено красной охрой или пигментом, а в некоторых случаях – слоями мазанки или штукатурки.

В римский период гараманты совершали набеги на римские прибрежные поселения и порты вдоль африканской границы Рима, а именно Триполитанского Лимеса. В 203 году н. э. император Септимий Север начал крупную кампанию вглубь Сахары и захватил Гараму, но вскоре покинул город.

Упадок Гараманского царства мог быть следствием неблагоприятных климатических условий и чрезмерного использования ограниченных водных ресурсов. С падением византийского владычества в Северной Африке арабские войска совершили набег на Сахару в 666 году нашей эры, что, вероятно, привело к концу Гарамантского царства.

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